秋季护发吃什么水果好？

秋季天气干燥，使头发也干枯、毛躁，甚至有脱发的问题，秋季如果想要头发健康，可以多吃些水果来护发。

1、芒果

研究发现，芒果中的芒果酮酸成分可修复头发。如果这阵你工作繁忙、饮食不规律，不妨在餐后吃一个芒果，芒果能帮助身体吸收更多的优质动物蛋白，并将蛋白质运转于毛发，让你的头发乌黑亮泽、人人羡慕。成熟的芒果含有大量胡萝卜素，所含维他命能够使头皮增加耗氧量，从而促进头皮血液循环。且芒果中的维生素含量很高，还含有头发非常需要的磷等矿物质。

2、猕猴桃

猕猴桃中含有丰富的矿物质，能够在头发表面形成一层薄膜，不仅能让头发免受脏空气污染，还能让头发越发丰莹润泽。如能坚持每天饮用一杯猕猴桃汁，对头发的生长是非常有好处的。

3、金橘

金橘中富含大量的维他命C，可具有刺激头皮新陈代谢的作用，并能使染发后的发色保持鲜亮，同时其清新香味则能够让人精神放松，起到提神醒脑的作用。

4、鳄梨

染发烫发过程会夺走头发的水分和油脂，头发变得干枯。成熟的鳄梨中含有30%的珍贵植物油脂——油酸，对干枯的头发有特殊功效。

5、木瓜

木瓜被世人誉为万寿瓜，木瓜所含酵素近似人体生长激素，多吃可令人保持青春，而其中所含有的丰富维他命C、铁、钾、钙、胡萝卜素、叶黄素等可心为头发提供多种营养，去除老废蛋白质堆积，为头发提供深层洁净和滋养。

6、杨桃

杨桃被称作V活力精灵，这一水嫩多汁的水果，是所有水果中含糖量最高的一种，内含蔗糖、果糖、葡萄糖，同时含有苹果酸、柠檬酸、草酸及维他命B、C，微量脂肪、蛋白质等多种营养成分，可以帮助体内消化、滋养和保健，对头发具有保湿及增强弹性的作用，让头发回复天然美态。

7、柑橘

柑橘也叫做蜜柑，其中含有大量的维他命C，而从柑橘皮中萃取的柑橘精油可增强人体免疫力，镇定神经，消除焦虑和心理压力，并具有较强的抗老化功效。柑橘精油运用到护发中，则可以起到清凉提神，去除头屑的作用。

8、无花果

无花果可以说是我们身体的保护神，具有很高的药物价值，能吸咐肠道内的有害物质，开胃助消化，清热消炎，还是抗癌高手。而无花果中含有的钾、钙、铁等丰富矿物质能强健头发的发干，保持头发中的水分。

9、蜜桃

蜜桃所含的营养成分有蛋白质、脂肪、糖、钙、磷、铁和维他命B及C等，具有深层滋润和紧实肌肤的作用，使肌肤润泽有弹性而且能增进皮肤抵抗力，同时蜜桃还能给予头发高度保湿和滋润，增强头发的柔软度。

10、苹果

苹果中含有对肌肤和头发所需的大量营养，其中苹果酸可以防止皮肤和头发的干燥，维他命C对肌肤具有美白作用，果胶则能够保持肌肤与秀发的水分，另外苹果之中的营养成分还能够抑制头皮屑的生长、镇定头皮和止痒的功能。

11、葡萄干

葡萄干促进头皮血液循环。葡萄干含铁丰富，有利于血色素的产生，可促进血液将养分送达身体的组织和器官，头发的生长也因此得到更大的动力。营养师建议，人们可以每天吃一把葡萄干，约30~40克，坚持15天，对改善体虚贫血有一定作用。不过，葡萄干含糖量较高，糖尿病患者不宜多吃。

12、柚子

时常染发或者烫发的人，头发干枯容易折断。柚子中含有丰富的蛋白质、纤维和油脂，这些物质对头发的滋养是非常有好处的，可以增强头发的坚韧性。

温馨提醒：

秋季除了吃水果护发之外，还可以吃牛排、杏仁、豆类、鸡蛋等来护发。它们都含有对头发生长有利的维生素和营养物质。