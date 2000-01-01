喝白开水可以防病3种病

喝白开水可以防病3种病

1.感冒

每到感冒的时候，就会听到医生嘱咐：“多喝水呀！”这句医嘱对于感冒患者来说是最好的处方。因为当人感冒发烧的时候，人体出于自我保护机能的反应而自身降温，这时就会有出汗、呼吸急促、皮肤蒸发的水分增多等代谢加快的表现，这时就需要补充大量的水分，身体也会有渴的表现。多喝水不仅促使汗出和排尿，而且有利于体温的调节，促使体内细菌病毒迅速排泄掉。

2.便秘

便秘的成因简单地讲有两条：一个是体内有宿便，缺乏水分；二是肠道等器官没有排泄力。前者需要查清病因，日常多饮水。后者需要大口大口地喝水，吞咽动作快一些，这样水就能够尽快地到达结肠，刺激肠蠕动，促进排便。记住，不要小口小口地喝，那样水流速度慢，水很容易在胃里被吸收，产生小便。

3.结石

肾结石（或更全面点说是尿路结石）首先要明确结石的化学性质，一般常见的是含钙结石，较少见的有尿酸结石、感染性结石和胱氨酸结石。

正确喝水3要素

1.足够的水量

按照营养学惯常的思路，研究某种营养素的一日需要量的方法是看人体每天消耗了多少该种营养素，原则是消耗多少补多少（量出为入并达到平衡）。但对水而言，这种思路有点行不通，因为水与其他营养素不同，人体不但不“消耗”水，反倒会产生水，食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质进入体内利用代谢后会生成二氧化碳和水。正是因为人体并不“消耗”水，这就给学术上研究水的需要量（即每天最少要喝多少水）带来很大困难和不确定性，直接后果是大家对每天推荐喝多少水的说法不一，而且似乎每一种说法都缺乏足够的说服力。

说法有3种，一是每天2000毫升（8杯水），二是每天喝1500毫升水，三是每天喝1200毫升水。中国营养学会制定、卫生部发布的《中国居民膳食指南2007》采信了第三种，即“普通成年人每天最少饮水1200毫升（6杯）”。需要指出的是，每天1200毫升（6杯）说只是一个下限，不是最佳饮水量，实际饮水量可以比这个数值多。

2.正确的时机

清晨起床后：每天起床后，在刷牙后、早餐前喝水最好。刷牙前喝水，容易将口腔中的细菌一起冲刷到体内，不利于健康。而饭后喝水得不到促进血液循环、冲刷肠胃等效果。此外，最好小口小口地喝水，饮水过快对身体非常不利，可能引起血压降低和脑水肿，导致头痛、恶心、呕吐。

午饭前：午餐前尽量喝1杯温开水，一方面可以让饿得咕咕叫的胃有饱足感，从而减少饮食的分量；另一方面可以补充身体所需的水分，加快新陈代谢。

晚餐时：晚餐应该用水来佐餐，而不是喝啤酒、果汁等高热量、高糖分的饮料。酒精有可能提高你体内的可的松，这种激素会将脂肪转移至腹部；果汁则会增加糖分的摄入量，增加热量的摄入。

3.合适的水温

喝白开水合适的水温是多少？一般认为与人体的个体差异、室温有关。天冷时可喝温开水，以尽量减少对胃肠的刺激。对于年轻人、体质好的人来说，喝凉白开也是可以的；但对于年老、体弱、怕凉、胃寒的人来说，一杯温开水是上佳的选择。