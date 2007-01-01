科学合理搭配让饮食更营养健康

营养学界流传着这样一种说法：没有不好的食物，只有不合理的膳食。科学、合理的搭配便是“好膳食”的关键之一。

早中晚

3:4:3

俗话说，“早上吃好，中午吃饱，晚上吃少”，尽管每个人吃多少的总量可能有差异，但比例分配可参考3:4:3，即一般来说，早、中、晚餐的能量分别占总能量的30%、40%、30%。

早餐吃够30%,是因为身体刚刚睡醒，食欲不高，消化能力处于“预热状态”，但要保证营养，以提供上午工作学习所需的能量。最好的早餐搭配是淀粉类食物、优质蛋白质类食物、富含膳食纤维和维生素C的果蔬、坚果都要有。午饭可以适量多吃一些，因为白天人们活动较多，能量消耗较大。晚餐少吃则是因为晚餐后人们活动相对较少，能量需求少，吃7分饱也有利于睡眠。

值得提醒的是，这是一日三餐的能量比例，而不是数量比例。如果早餐吃两个肉包子(2两左右)，喝1碗红薯玉米粥(2两左右)，上午吃1个苹果;午餐吃1碗八宝饭(3两左右)，一荤菜一素菜;晚餐吃1个杂粮包或窝头，外加1碗小米粥、1份拌豆腐或黑木耳拌洋葱，就差不多能达到3:4:3的早中晚能量分配比。当然，这个比例也不是一成不变的，可根据不同的能量需求适当调整，如晚上要加班的人晚餐可适当多吃。

鱼肉蛋

2:2:1

同是肉类，给人体带来的影响也有差异。美国一项最新研究成果显示，多吃鱼会让人的大脑容量更大，从而可以对认知障碍症等疾病起到更好的预防作用。另一项大型权威调查则显示，长期大量食用红肉，会增加因心脏病和癌症导致的死亡风险，膳食中白肉含量多的人，死亡风险低。

按照中国营养学会的建议，每人每天应摄入125～225克鱼、禽、肉、蛋等动物性食物。其中，畜禽肉类50～75克、鱼虾类50～100克、蛋类25～50克。具体摄入量可灵活调整，大体比例可参考鱼肉蛋搭配比2：2：1，并注意长期遵循膳食宝塔的各层各类食物的大体比例。

可能大部分家庭做不到每天都吃鱼肉，可以改成每周吃2～3次鱼，每次150～200克。平时，应尽量多吃白肉(如禽肉及鱼肉)，少吃红肉(如猪、牛、羊肉等)，牛羊肉可以每周吃一次，肉类尽量安排在早餐或中餐吃。

此外，正常人每天最好吃一个鸡蛋。血脂异常或肥胖的人，建议每周吃2～4个鸡蛋。鸡蛋最健康的吃法是煮着吃，最好在早上或中午吃，这样可以避免晚上摄入过多胆固醇。

荤素

1:4

很多人只爱吃鸡鸭鱼肉等荤菜，虽然这些动物性脂肪含有丰富的蛋白质，吃起来美味，但超量摄入会增加肝肾负担，导致尿酸升高、痛风、肥胖、心脑血管等疾病。而蔬菜、蘑菇等素菜，则能为人体补充丰富的膳食纤维和某些水溶性维生素，改变荤菜饱和脂肪酸与胆固醇过高的缺陷。

中国居民平衡膳食宝塔建议，每天应吃400～500克蔬菜，125～200克鱼、禽、肉、蛋等动物性食物。因此，全天菜品的荤素比，大致可按照1:3或1:4来安排。比如，一顿饭做4道菜，可以做一个肉菜，一个豆腐和两个素菜。吃的时候，最好吃一口肉，再吃三口素菜。

主食粗细

1:3

食物多样化是平衡膳食的基本要求，主食也应多样化，要吃各种各样的谷类、杂豆类食物。对于一个活动量不是很大的成年人来说，每天摄入250～400克主食就可以满足身体的需要。年轻人、劳动强度大的人需要能量多，应适当多吃些主食;年老、活动少的人需要能量少，可少吃些主食。《中国居民膳食指南2007》建议，主食要粗细搭配，每天应吃50～100克(1～2两，干重)粗粮。也就是说，一天的主食中，有大约1/4～1/3的粗粮为好，也可以每周吃两次粗粮。

粗粮含有较多膳食纤维素，对肥胖、高血压、心脏病等慢性病有一定的预防作用。但老年人和小孩要适当控制粗粮的摄入量，尤其是消化道发育不全的婴幼儿，更要慎食粗粮。

需要提醒的是，薯类如红薯、土豆，可以适量代替部分粮食。举例来说，如果午饭吃了薯类，就要减少米饭或馒头的摄入量;晚餐吃了一块2两左右的红薯(或山药、芋头、土豆等)，就可以不再吃主食了。

蔬果

2:1

众所周知，多吃蔬菜水果对我们的健康大有裨益。多项研究证实，多吃蔬菜、水果能预防癌症，有效降低早亡风险。

每人每天应吃300～500克蔬菜，200～400克水果，这也意味着两者2:1的比例较合适。蔬菜品种丰富，选择的总原则是，春秋多吃些芽叶茎类的蔬菜(如菠菜、韭黄、小青菜、菜心等)，大致占蔬菜类的70%～80%;秋冬多吃些果实类、块茎类的蔬菜如萝卜、土豆、洋葱等，大致占蔬菜类的60%以上。最好每天都吃一些菌类蔬菜，一般要占当日蔬菜总量的10%～20%;绿叶菜应保持在每日蔬菜摄入量的50%以上。此外，需要注意的是，最好选择当季当地的菜品;相对而言，深色蔬菜，比如深红色的辣椒、深绿色的菠菜比浅色蔬菜营养价值更高。水果的种类也最好每天吃够3～4种。

蒸煮、爆炒

2:1

凉拌、蒸、煮、烤、煎、炸，多种多样的烹调方式造就了丰富的中国美食。经过烹调，食材的营养价值会发生变化，不同的食材最好选择不同的烹调方式。总体上来说，蒸煮比爆炒的烹调方式更健康，一方面损失营养较少，另一方面也避免了高温、多油等问题。建议蒸煮和爆炒的比例控制在2:1，煎炸则应尽量避免，如果吃的话，每周别超过3次，且最好在中午吃。

每顿饭最好做一个凉拌菜，因为凉拌菜能在很大程度上保留蔬菜中的维生素和矿物质，以及多种活性保健因子。事实上，几乎每种蔬菜都可以凉拌，不能生吃的可以焯熟后再拌(如土豆丝)，可将蔬菜切成薄片或丝，在开水过1分钟捞出，自然晾凉，再拌即可。