美国知名专家总结护肝6个关键点

受肥胖和不良生活方式的影响，现今患非酒精性脂肪肝的人越来越多。该疾病如果得不到及时控制，会逐步恶化，最终甚至需要肝移植。美国知名专家总结了保护肝脏的6个关键点。

1、离开沙发动起来

让运动成为习惯是护肝的关键。近期一项研究显示，护肝不仅要安排更多的锻炼，更关键的是要避免久坐。研究显示，患非酒精性脂肪肝的人即使不严格坚持运动健身，只要离开沙发、动起来，肝部多余脂肪就会减少。因此，不要一吃完饭就坐下来看电视，停车可以停得稍微远一些。

2、让腰围瘦下来

保持适度腰围比体重正常更关键。2016年一项研究显示，女性腰围超过35英寸（89厘米）、男性腰围超过40英寸（102厘米），患重度非酒精性脂肪肝的风险大大升高。因此，平时要多测量腰围，并努力保持在正常范围。

3、咖啡喝起来

咖啡或许是最好的护肝“补品”。在多项大型研究中，研究人员都发现咖啡有护肝功能，研究人员发现，每天喝几杯咖啡有助于减轻肝脏纤维化程度，这是肝脏发炎引发病变的第一个阶段。另外，脱咖啡因咖啡以及花草茶对保持肝脏健康也有益处。

4、糖分摄取减下来

糖分是导致非酒精性脂肪肝的“罪魁”之一，尤其是果糖被认为伤肝最深。可能原因是果糖是完全由肝脏代谢，而蔗糖和葡萄糖有不同的代谢路径。不过新鲜水果中所含的果糖对肝脏健康是有益的，要注意减少其他食物来源中的果糖摄取量，并要少吃果脯。

5、咖喱吃起来

咖喱粉中所含的营养成分非常有益肝脏健康，特别是其中所含的一种成分：姜黄。姜黄中含有一种活性成分：姜黄色素。研究发现，姜黄色素能够延缓非酒精性脂肪肝以及其他肝病所造成的伤害。

6、欧米伽3脂肪酸补起来

研究显示，欧米伽3脂肪酸对肝脏健康有益。其动物性食物来源包括野生三文鱼、鳟鱼以及沙丁鱼，植物性食物来源包括奇亚籽、亚麻仁和大麻籽，核桃以及大豆等。