超实用的12个生活小技巧

1、鼻子不通：

快速搓尾骨，5秒瞬间通气！

2、大姨妈：

大姨妈弄到床单上后，不用拆下来洗也能干净如新的妙招：准备好抽纸，将打湿的一叠纸巾放在床单的姨妈污渍下面，然后用干的纸巾从床单上面猛吸几次，下面的纸巾快干了，姨妈也跟着水分子从床单吸到上面去了。

3、喝水、运动：

水是最好的排毒载体，可以稀释毒素，并随体液循环♻️排除。一日8杯水，早上起床喝第一杯。皮肤也是人体重要的排毒器官，多运动，多出汗，是现代人的新型养生方式。

4、便秘：

上厕所拉不出时，拿手指或手掌轻拍头顶正中央，马上能出来！

5、敷面：

面膜不是天天敷最好，而是要讲究技巧。以一周七天的时间为例，可以有一次清洁面膜，两次补水保湿面膜，在两次补水保湿面膜之间可以做一次功效型面膜，例如抗氧化或美白。一周之内的四次面部集中性护理会让皮肤的水润肤、光泽度和柔软度有很大改观。

6、头发少：

把黑芝麻磨成粉（不是现成的黑芝麻糊），用热水冲泡喝，配合牛奶，有助于头发生长，用生姜洗发水也很管用。

7、生理期痛：

当归3至4片，加红枣和红糖，用适量的水煮30分钟，喝了不仅解决生理痛，还可以帮助把经血排得更干净。

8、小腿变瘦：

每晚睡觉前，将腿垂直靠在墙壁上30分钟。

9、柠檬汁：

用柠檬汁刷牙（没那么酸的），一点点就可以，清洁效果简直爆表，同时除口气！到使用频率不宜过高，用完要好好漱口噢！

10、口腔溃疡：

睡前吃5颗VC，一觉起来啥事儿没有！

11、防晒：

防晒霜涂抹脸部一般需要一元硬币大小才够量，否则防晒指数会大大降低。没有太阳也要防晒，防晒防的是紫外线，紫外线一年四季都有的！要养成出门涂防晒的习惯啊！不然皮肤衰老会比同龄人快！

12、绿豆汤：

可以清热解毒，解百毒！例如重金属中毒，药物中毒，食物中毒等，能加速有毒物质在体内的代谢转化，促进体内毒物排出。