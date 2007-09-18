掉头发严重怎么办？常用食疗方

掉头发是一件很正常的事，每个人每天都会脱落几十根头发。而且，随着年龄的增大，掉头发的问题也越来越突出，如果掉头发比较严重，就要及时治疗一下了。

掉头发严重怎么办？

1、正确护理

正确护理好你的头发，适度的洗发、烫发，洗发时不仅要注意水温，而且还要用指肚按摩头皮毛囊，促进毛发的生长。

小贴士：烫发建议一般半年一次，且烫的时间也不宜过长。

2、食物疗法

通过多吃铁质、碘质、维生素E、植物蛋白等含量丰富的食品(主要包括主要有黄豆、黑豆、花生、黑芝麻、胡萝卜、马铃薯、菠菜、莴苣、卷心菜、蛋类、虾、鲤鱼、带鱼、海带、紫菜、牡蛎、香蕉等)，通过食疗促进头发营养的吸收。

小贴士：少吃肝脏、肉类、洋葱等酸性物质偏高的食品

3、梳头按摩法

通过用牛角梳梳头或者用10指呈梳状，梳头按摩头皮，刺激毛囊促进头发生长。建议每天早、中、晚各梳头九九八十一下，不仅可以刺激毛囊，而且可以使发隙的通风良好，因为头发最容易出汗且被热气笼罩，故经常梳头能防止脱发及头皮屑。

小贴士：建议在梳头的经常变换分发线，始终保持一种分发线也容易引起脱发。变换分发线不仅可以避免脱发，还可以帮你变换发型，塑造帅哥靓妹新形象。

常用食疗方

1、桂圆黑耳羹

桂圆肉5克，黑木耳3克，冰糖适量，共同煮汤、羹食用。

2、枸杞黑芝麻粥

黑芝麻30克，粳米100克，枸杞子10克，三味同煮，粥食一日2次。

3、核桃芝麻粥

桃仁200克，芝麻、粳米各100克,先将核桃仁和芝麻分别磨碎，备用;将粳米加水煮粥至七成熟，再加入核桃仁、芝麻各30克，煮熟即可。每日分1―2次食用。

生活中，要注意调节自己的工作和生活节奏，尽量避免压力过大。要劳逸结合，多参加一些体育运动，以缓解紧张的工作压力，彻底放松心情，有助于缓解掉头发症状。