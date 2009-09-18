世界权威部门公布最新的20个长寿方法

近日，世界各国权威部门公布了最新的20个长寿方法，简单易学。可以帮助朋友们降低血压、保护心脏、预防糖尿病和老年痴呆症，大家一定要看一看哦。

20.大笑

日本研究人员通过追踪调查得出，大笑有助于降低血压。

19.护理牙齿

瑞典科学家研究发现，牙龈炎症，会导致动脉硬化，诱发心血管疾病。

18.吃坚果

澳大利亚学者研究发现，每天吃坚果，患心脏病的几率可以降低29%，患癌症的几率会降低11%，可以有效降低死亡率。

17.吃大蒜

中国浙江医药研究院通过研究表明，大蒜中的活性成分能预防动脉粥样硬化和冠状动脉堵塞、降低胆固醇、减少血栓的形成、调节血糖和预防癌症。

16.跳舞

英国斯特灵大学科学家通过调查发现，跳舞可加快血液循环，增加老人脑部供血，预防老年痴呆症。

15.少看电视

澳大利亚研究人员显示，每天多看一小时电视，心血管疾病的发病率就会上升18%。

14.吃苹果

俗话说，一天一个苹果，疾病别来找我。

13.饮茶

美国麻省理工学院的研究人员发现，饮茶能够降低患冠心病、中风的风险，延缓衰老。

12.保持镇静

哈佛大学的研究者发现，在愤怒爆发后的两个小时，人们心脏病发作的风险增加了近五倍，中风风险增加三倍多。

11.少吃糖

《美国医学会内科医学》期刊上一项研究称，随着糖的分量摄取的多少，人们死于心血管疾病的风险会明显增加。

10.开心

英国爱丁堡大学等机构研究人员，通过对7万人的健康资料进行分析，轻度忧虑者死于心脏病和中风的风险比普通人要高29%。

9.睡眠质量

美国芝加哥大学通过研究显示，睡眠质量不好，会增加患癌症的风险。

8.多吃菜花

美国科学家最近指出，花椰菜除了能预防癌症外，还能够清理肺部的有害细菌。

7.拥抱

拥抱能够降低血压，有益于心脏。

6.吃绿叶菜

国内外多项研究证实，绿叶菜富含大量的胡萝卜素和叶黄素，多吃绿叶菜可以预防骨质疏松症。

5.减少摄取卡路里

瑞典歌德堡大学日前研究发现，人们减少摄取卡路里不仅有助于减重、延缓衰老，糖尿病等慢性病的发病率也会明显下降。

4.吃姜黄

姜黄是一种能抵御多种疾病的强效抗氧化剂。

3.不要久坐

发表在《英国医学杂志》上的研究显示：每天静坐3个小时以上，人的预期寿命减少2年。

2.跑步

据美国《纽约时报》报道，美国一项大样本研究显示，每天跑步的人平均比没有跑步习惯的人寿命长3年，而且每天跑步5分钟就能达到健康效果。

1.唱歌

美国老年学研究中心通过调查发现，歌剧歌唱家的心脏功能和普通人相比更加活跃，唱歌能使人长寿。

第一名居然是唱歌，是不是在大家的意料之外？