女人通过内调外养比同龄人更年轻

不管多大年纪的女人都希望自己年年18岁，但衰老是不可避免的。虽然我们做不到青春永驻，但可以通过内调外养让自己看起来比同龄人更年轻。

内调

1.规律作息，尽量少熬夜

皮肤的色泽，取决于表皮细胞内黑色素的含量、位置以及皮肤血管收缩扩张的程度。这些因素都受控于神经体液内泌系统的调节，而睡眠对此起着导演的作用。因此，睡眠是使人充满青春活力。只有充足和高质量的睡眠，才能有助于消除疲劳、促进健康、护养皮肤，展示充满青春活力的美好容颜。

2.均衡饮食

摄入足够的维生素、蛋白质、叶酸、铁、钙等营养素对维持女性的生殖器官的健康非常重要。

此外，高脂食物会促进激素的生成，而子宫肌瘤的成因通常与雌激素的刺激有关，因此女性要坚持低脂饮食，多补充优质的蛋白质，忌食冰冷、辛辣等刺激性食物。

3.每周做3～4次“暖宫操”

两边膝盖自然分开跪在垫子上，腰部挺直，往前弯腰，让胸部最大程度接近垫面，保持5分钟。然后在垫子上躺平，进行收腹提臀运动，臀部尽量悬空保持3～5分钟，感受到子宫随身体一起收缩。

研究发现，女性每天快步走半个小时，子宫的血液循环速度可以提高10%。女性每星期抽2小时游泳，可以让宫缩能力提高10%以上，让子宫内保持恒温。

4.亲热选在排卵期

墨尔本大学的医学专家发现，女性在排卵期进行一次性生活，能够温暖子宫整个月。当然要注意做好安全措施，多次进行人流会导致子宫肌瘤出现几率增大。

5.学会疏解压力，避免压力过大

愉快的心情可以预防多种疾病，压力过大，长期紧张，情绪抑郁的女性，体内的雌激素分泌会更多，并且持续时间长，雌激素的大量刺激是导致子宫肌瘤的重要原因。

外养

1.正确洗脸

皮肤好不好，清洁是重点。掌握正确的洗脸方法能让皮肤得到真正的放松从而达到年轻的效果。最好使用温和、乳状能维持肌肤正常PH值和免予环境污染的清洁用品。洗面乳要按摩到整张脸，包括发际和眉毛上方，否则会滋生头皮屑和油脂。洗完脸后马上涂上护肤品效果最好。

2.做好防晒

防晒不但能预防晒黑和色斑等问题，还能抵抗肌肤老化，保持皮肤弹性。建议根据天气预报紫外线强弱程度选择不同防晒指数的防晒霜，或者是用遮阳伞遮阳帽等物理防晒方法。