冬季养生保健方法

冬令进补以立冬后至立春前这段期间最为适宜。冬季养生主要指通过饮食、睡眠等手段，达到强身健体、延年益寿的目的。

饮食：掌握“三多”原则

多吃白色食物降火

立冬后北方大部分地区开始供暖，室内干燥的空气让人“上火”，这时可多吃一些白色食物。中医认为，解除燥热多用润法，根据五行五色的原理，白色食物最能防燥热。

做菜时，可以选择白萝卜、白菜、冬瓜、百合、银耳、莲藕等。其中，白菜、萝卜功效最好，可谓是最经济实惠的补品了，但肠胃寒凉的人在冬季应该少吃。

多吃牛、羊肉御寒

吃牛、羊肉可御寒。怕冷的人还可多吃胡萝卜、芋头等富含无机盐的根茎类蔬菜，以及海带、紫菜、菠菜等含碘食物。研究发现，怕冷与体内无机盐和碘缺乏有关。女性可多吃含铁量高的食物，比如动物肝脏、瘦肉、菠菜等。

多吃蛋白质提高免疫力

对于免疫力本身就比较差的老人和孩子来说，寒冷是健康的最大威胁。因此，这段时间要多补充一些优质蛋白质，大豆中蛋白质含量最高，鱼虾肉、鸡蛋、花生、核桃中蛋白质含量也很丰富。

预防：四种疾病最易高发

心脑血管疾病

一到冬天，患心梗、心绞痛、中风、心肌梗死的病人就会增多，寒冷刺激会使人交感神经异常兴奋，造成心脏收缩力增强，导致血压不稳，引起急性并发病。所以，高血压患者在冬天更要坚持服药，按时监测血压，老年人最好随身携带硝酸甘油、速效救心丸等药物，如果连续几天都感觉乏力、头晕、胸部不适，最好及时就医。

哮喘、慢性支气管炎等呼吸系统疾病

老人、吸烟者、患有慢性病和免疫力低的人冬天都易发作慢性支气管炎，严重的可能会导致肺气肿或肺心病，寒冷刺激也容易诱发哮喘。这类人除了要按医嘱吃药，还要注意保暖，少吃辛辣的食物，多吃富含维生素C的水果和蔬菜。另外，还可以通过打流感疫苗来减少慢性支气管炎的发作次数。

流感

流感的最大危害是引发并发症，加重潜在的疾病，如心肺疾患，而老年人以及患有各种慢性病的人得了流感后，容易出现更严重的并发症，甚至可能致死。流感主要通过飞沫传播，到人多的地方最好戴口罩，注意卫生，勤洗手，还要及时接种流感疫苗。

摔伤

下雪天容易骨折、摔伤，老年人在雨雪天最好少出门，出门须有人陪。如果刚下过雪，最好踩着别人的脚印走。一旦路面结冰，行走时要像企鹅一样迈着小碎步，让双脚平摊身体的重量。另外，膝盖至臀部的股骨是老人的致命点。

一旦滑倒，可用双手支撑一下。摔倒后不要急于起身，应先检查哪个部位摔伤了。如果腰疼，千万不要乱动，要尽快拨打120急救电话。

护好五大部位――脖子、肩膀、腰部、膝盖和脚

寒冷的天气会连累这5个脆弱部位，引发颈椎、腰背、膝关节疼痛。双脚距离心脏最远，供血最差，所以也更容易受凉，引起感冒等。

尽量穿高领衣服，外出戴围巾;晚上睡觉时别把肩膀露在外面，可以在肩膀上搭一条毛巾;腰和膝关节不好的人可以戴个护腰或护膝，穿上棉背心;睡前用热水泡泡脚。

起居：早睡晚起勤喝水

早睡晚起：《黄帝内经》有“早卧晚起，以待日光”的说法，就是冬天要早睡、晚起，起床最好在太阳出来后，尤其是老人。从中医的角度来说，早睡可以保存阳气，保持温热的身体，晚起可以补阳气。而阳气好比人体的卫兵，它们分布在肌肤表层，负责抵制一切外邪，保卫人体的安全。

越冷越要多喝水：人们待在温暖的室内，很少外出活动，但并不意味着人体消耗的水分就会减少。冬季气候干燥，空气湿度小，更应补充水分。如果喝水少，血液浓稠度就高，容易出现血栓等症状，引发心脑血管疾病。冬天多喝点水还能加快新陈代谢，起到抵御寒冷的作用。

运动：调整时间换方法

运动选在下午三四点：冬天不但寒冷，污染更严重，尤其是早上太阳没出来前。冬天运动时间最好在太阳出来之后，下午三四点钟最为适宜。

热身时戴上口罩：运动会让呼吸加快，再加上冷空气的刺激，很容易引起哮喘。刚运动时可多穿点衣服，戴上口罩，等身体慢慢发热后，再脱掉衣服和口罩。冬季最佳运动方式是慢跑、快走等有氧运动，力量运动要少做，以防拉伤、扭伤。

运动后喝点热糖水：冬天运动完要做拉伸，喝点热糖水，运动后半小时洗个热水澡。有慢性病的人运动时出现不适，要赶紧停止，并去医院就医。