4招缓解肩周炎与预防肩周炎的方法

肩周炎出现之后让人疼痛难忍，活动也会受到限制，将会对患者的工作生活造成严重影响，因此很多人都想要知道得了肩周炎怎么办？

4招缓解肩周炎

1、体后拉手

患者首先保持自然战力的状态爱，然后将一侧的胳膊升起来从前向后放下，另一侧的胳膊伸到后背，从下向上伸起来，让上下胳膊相连牵手，如果可以的话也可以让两只手相握，慢慢的向上拉尽自己最大能力。

2、展臂站立

将自己的上肢保持自然下垂的状态，然后让自己的双臂伸直，保持手心向下的姿势然后慢慢向外延伸，然后慢慢向上用力他抬起，如果感觉达到自己的极限保持这个动作坚持五分钟，然后再回到原处，适当休息一下再进行，重复。

3、头枕双手

保持患者处于仰卧状态，然后让自己的双手十指交叉，保持掌心向上的状态然后慢慢放到头后边，然后让自己的两个胳膊肘尽量收敛，然后再慢慢向外扩展。

4、双手爬墙

让自己保持面向墙壁的状态，然后保持双手向上抬然后扶在墙上，然后让自己的双侧上肢尽量往高举，当达到最高的状态之后可以在墙上做一个记号，然后再慢慢下来返回到原来的地方，反反复复，可以根据自己的情况适当增加高度，长期坚持下来对肩周炎有很大的帮助。

预防肩周炎的方法

1、防寒保暖

现在已然进入深秋，气候也在一天天变冷，因此在这种情况之下湿气还会不断的侵袭人们的身体，肌肉组织跟小血管也会处于收缩的状态之下，但是如果肌肉长时间收缩的话就会产生一定代谢产物，比如乳酸等，而这些物质一旦聚集起来，肌肉就会受到刺激并出现痉挛，长期以往肌肉细胞的纤维样就会出现变形，肌肉的收缩功能也会出现障碍，可见想要预防肩周炎，首先就需要预防肩膀受凉。

2、多进行功能锻炼

不管是对于肩周炎患者还是想要预防肩周炎，在平常生活中都需要多进行功能锻炼，可以大大他自己圈或者门球，可以使用拉力器，这些都会预防肩周炎。

3、纠正不良姿势

对于经常伏案工作的人来说，很容易因为长时间固定一个姿势而患上肩周炎，因此最好调整自己的姿势适当进行活动一下，如果有些时候没有办法避免，就需要保持正确的姿势，以免不良的姿势导致出现慢性劳损。

4、预防相关疾病

有些疾病会引起继发性肩周炎，比如颈椎病、上肢损伤以及胸部外科手术等等，而这类患者一定要多注意观察，是否在肩膀部位出现疼痛，活动范围是否受限，出现这类症状要积极应对。