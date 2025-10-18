晚饭后不能做什么？不要吃什么？

如今我们都非常的重视保健养生，饭后也是一个保健养生的好时机，养生得当那么会让我们的身体更见的健康，养生不当反而会影响到身体的健康。那么饭后不能做什么？下面我们为大家说说饭后不能做什么。

晚饭后不能做什么？

不急于吸烟

饭后吸烟的危害比平时大10倍。这是由于进食后的消化道血液循环量增多，致使烟中有害成分大量吸收而损害肝、脑及心脏血管。

不急于吃水果

饭后一只水果被奉为金科玉津，但医学家却提出了异议。但食物进入胃里需长达1至2小时的消化过程，才被慢慢排入小肠。餐后即食水果，食物会被阻滞在胃中，长期可导致消化功能紊乱。

不急于饮茶

茶中大量鞣酸可与食物中的铁、锌等结合成难以溶解的物质，无法吸收，致使食物中的铁质白白丢失。如将饮茶安排在餐后一小时就无此弊端了。

不急于上床

俗话说“饭后躺一躺，不长半斤长四两”。饭后立即上床容易发胖。医学家告诫人们，饭后至少要休息20分钟，再上床睡觉。哪怕是午睡时间也应如此。

不急于散步

饭后“百步走”，会因运动量增加，而影响消化道对营养物质的消化吸收。特别是老年人，心功能减退，血管硬化及血压反射调节功能障碍，餐后多出现血压下降等现象。

不急于开车

事实证明，司机饭后立即开车，容易发生车祸。这是因为人在吃饭以后胃肠食物的消化需要大量的血液，容易造成大脑器管暂时性缺血，从而导致操作失误。

晚饭后不要吃什么？

1、加工肉太多

烤肉是很多“肉食动物”们晚餐桌上的主角，但是，晚餐食用过多红肠、烤肉等，不仅营养欠佳，还会影响消化。此外，晚餐肉食当道、蔬菜不足，易引发肥胖，甚至增加乳腺癌、结直肠癌等恶性肿瘤的风险。因此，晚餐应尽量远离烤肉，尽量用焖、煮、炖等少油少盐的方法。

2、喝酒过量

酒精会使人体的神经系统从兴奋到高度抑制，严重时还会破坏神经系统的正常功能。啤酒虽然浓度较白酒低，进入胃后，可使胃壁减少分泌前列腺素E，造成胃黏膜充血和水肿，出现食欲减退、上腹胀满。白酒啤酒一起喝更可怕，会加速白酒中的酒精在全身渗透，伤害肝、胃、肠、肾等器官，有人晚餐后大醉不醒，极易在睡梦中出现意外。

3、不吃晚餐

在减肥圈子里“过午不食法”甚为流行，这样的饮食习惯不仅不能减肥，反而损害健康。胃内食物的排空时间大概在4~6小时之间，排空之后，胃会继续分泌胃酸，如果没有食物中和，胃酸会长期侵蚀胃黏膜。特别是加班人群由于消耗能量大，不吃晚饭会使神经一直保持兴奋，得不到正常休息，影响第二天工作和学习效率。