秋天多吃10种水果好处多

秋天是一个丰收的季节，所以在秋季会有很多应季的新鲜美味的水果，但是我们也知道秋天都是比较干燥的，吃对了水果的话就能帮助我们防秋燥，润肺补水，预防疾病，但是秋季的水果这么多，我们到底应该吃什么呢?

1、梨

说到润肺止咳的话，首先想到的肯定就是梨了，并且秋梨更是有润肺生津，清心降火的功效，对于秋天容易发病的呼吸道也有很好的滋润功效，并且吃梨的话还能帮助消化，促进食物，解渴利尿，简直好处多多。

2、柠檬

柠檬可是一个美容护肤的好水果，因为柠檬中有大量的柠檬酸，可以起到杀菌消毒的功效，并且其中含有的维生素C还有美白肌肤的作用，所以没事的话可以柠檬泡水喝，促进新陈代谢，淡化色斑，让皮肤更加有光泽。

3、大枣

大枣是补血佳品，并且大枣中含有很多的维生素C，所以吃大枣对于皮肤保养也很有功效，并且大枣还能促进消化，蒸枣比较适合脾胃虚弱的人食用。

4、柚子

柚子也是秋季的时令水果，并且吃柚子的话功效也是蛮多的，可以化痰止咳，消肿止痛，促进消化，并且还能治疗咳嗽，痰多气喘等症状，并且柚子上含有的大量的维生素C还能预防心血管疾病，消除疲劳。

5、葡萄

秋天的葡萄也是比较多的，并且葡萄可以说全身都是宝贝，葡萄籽中含有的花青素有抗氧化的功效，并且吃葡萄的话还能抗衰老，清理掉身体内多余的自由基，防止癌细胞的发生和扩散，所以吃葡萄可以连种子一起吃。

6、香蕉

感觉香蕉好像是一年四季都有的水果了，香蕉也被称为解忧果，因为香蕉中含有一些能够让人开心的激素，所以吃香蕉的话可以减少压力，帮助我们解除忧愁，重要的是香蕉还有预防便秘，润肠通便的功效。

7、苹果

吃苹果的功效很多人都知道，好处真的是太多了，苹果中含有的热量低，营养容易被人体所吸收，可以让我们的皮肤变得光滑细嫩，并且经常吃苹果的话还能更好的保护心血管功能，改善吸呼系统，缓解紧张的情绪，促进消化。

8、石榴

吃石榴一个是爱好，还有就是石榴可以解渴，比较适合口干舌燥的人食用，当然吃石榴的话还能清热解毒，润肺止咳，也是好处多多的。

9、猕猴桃

猕猴桃中含有的血清促进素可以帮助我们稳定情绪，让心情更镇定，并且其中含有的膳食纤维还能促进消化，保护心血管。

10、杨桃

杨桃可能大家平时吃的并不是很多，但是杨桃的果肉水分比较多，所以能够生津止渴，对于秋季咳嗽或者是咽喉肿痛的人来说，杨桃也有很好的治疗功效。

我们都知道吃水果好，吃水果能够补充很多的营养物质，能够补充水分滋润皮肤，当然不同的水果也是有不同的功效的，但是总归来说吃水果是好处多多的，不过再好吃也是要适量的，可以吃几种不同的品种，但是不能大量吃一种水果，容易起到反作用的。