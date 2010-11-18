十大抗氧化食物吃出年轻来

“老”应该是每个人都害怕的话题吧，心理可以老，但是皮肤绝对不允许，毕竟能够坦然接受皱纹的人并不多。抗老除了平时护肤以外，也可以多吃抗氧化的食物。

抗氧化食物一：山竹

山竹具有热带“果后”之美称，其果肉非常鲜美，口感甚佳。山竹中所富含的氧杂蒽酮具有强大的抗氧化能力。能够有效抑制自由基导致的低密度脂蛋白（LDL）氧化，减少心脏疾病、动脉硬化、心肌梗塞等疾病。山竹中富含柠檬酸0.63%，还含有其它维生素B1，B2，C4和矿物质，能帮助肌肤抵抗衰老，防止各种皮肤感染。

抗氧化食物二：番茄

番茄中的茄红素是抗氧化最好的物质，它具有独特的化学结构，所以可以消除自由基，达到抗氧化作用。熟吃西红柿的抗氧化功效能更强，虽然维生素C会遭到破坏，但是茄红素的含量却会增加。

抗氧化食物三：葡萄

葡萄籽是抗衰老最好的物质，很多名贵的抗衰老护肤品中也采用了，富含的花青配糖体，其抗氧化能力是维生素C的20倍、维生素E的50倍。红酒是用葡萄经过发酵酿成的，其抗氧化能力更高。每天可适量的饮用些红酒，可以达到抗氧化的目的。

抗氧化食物四：鲑鱼

鲑鱼中含有丰富的不饱和脂肪酸，能有效降低血脂和血胆固醇，防治心血管疾病，降低心脏病的发病率。鲑鱼中还含有虾青素，是一种非常强力的抗氧化剂，它的抗氧化能力是维生素E的1000倍，天然β-胡萝卜素的10倍，葡萄籽的17倍，Q10的60倍，茶多酚的两倍。所以每天食物少许鲑鱼，能让你越活越年轻。

抗氧化食物五：坚果

坚果中含丰富的维生素E，维生素E在维持肌肉组织的正常机构和代谢，特别是在肌肉收缩期间的能量供给和钙离子摄取和释放有着重要的作用，是延缓衰老非常重要的成分。坚果类的有：腰果、核桃、榛子、花生等，由于这些食物富含油脂，所以不宜过多食物，以防肥胖。

抗氧化食物六：花椰菜

具有“抗癌明星”之称的花椰菜，含有丰富的维生素A、维生素C，还有一种特有的抗氧化物质，集所有抗氧化物质于一身了。它的抗氧化效果非常的强，比其它的食物更为优良。

抗氧化食物七：蓝莓

小巧美观的蓝莓中含丰富的β—胡萝卜素及维生素C。这两种成分是抗氧化最佳的物质。含有的钾及水溶性纤维，还能降低血胆固醇浓度及减少患高血压的几率。

抗氧化食物八：燕麦

我们常喝的燕麦也是抗氧化功能非常强的食物，它富含蛋白质、钙、核黄素、硫胺素等成分对帮助肌肤抵抗衰老都有着一定的功效。而且每天食用燕麦还能加速人体新陈代谢，加速氨基酸的合成，促进细胞更新。

抗氧化食物九：绿茶

绿茶中含丰富的茶多酚，能够消除活性氧，进而抑制维生素C的消耗，从而清除体内自由基。不仅具有强效的抗氧化作用，绿茶还能清理肠道中的油腻，清新口气。

抗氧化食物十：海藻

海藻中富含各种酶、矿物质、维生素，不仅极具抗氧化性而且还能清除人体的垃圾。其富含叶绿素，而叶绿素可以起到增强血液中血红细胞生成的作用。