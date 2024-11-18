干燥秋冬养肝护肝多吃10种食物

肝脏的作用非常强大，肝脏是既能解毒，又能分泌胆汁的。肝脏对人体来说是非常重要器官，尤其在干燥的秋冬季节更要注意养肝。

1、荠菜——解毒平肝

荠菜性凉，味甘，归肝、肺、脾经，有和脾平肝、清热利水，消肿止血的功效。荠菜中的维生素B、维生素C、烟酸及无机盐，能帮助脂肪肝患者袪脂消炎，增强免疫力。对慢性肝病引起的鼻出血、齿龈出血有较好的疗效。

2、南瓜——排毒益气

南瓜性温，味甘，归脾、胃经，有补中益气，消炎止痛，解毒杀虫的功效。南瓜中的维生素和果胶，能清理细菌毒素以及其他有害物质。南瓜能减轻亚硝酸盐带给人体的伤害，并能帮助恢复肝功能，增强肝细胞再生能力。

3、山药——肝肾双补

山药含有丰富的蛋白质、钙、磷、铁、维生素、淀粉酶、胆碱、黏液汁酶及薯蓣皂苷等多种营养成分，有降血糖、抗衰老、增强免疫力和改善性功能之功效，对肝肾亏虚所致的消化不良、食欲不振，以及脾虚泄泻有食疗作用。

4、韭菜——有助肝气升发

韭菜含有丰富的维生素C、维生素B1、维生素B2、尼克酸、胡萝卜素、碳水化合物及矿物质，具有温中补肾、平肝潜阳、行气理血、润肠通便等功效。春天气候冷暖不一，不妨多吃些春韭，以祛阴散寒。而且，春季人体肝气偏旺，影响脾胃消化吸收功能，多吃春韭可增强脾胃之气，有益肝功能。

5、白菜——润肠排毒

白菜味甘，性微寒，具有养胃生津、除烦解渴、利尿通便、清热解毒的功效。白菜含有丰富的粗纤维和多种维生素，帮助消化，刺激肠胃蠕动，排出肠胃毒素，肝脏起到保护作用。

6、菠菜——疏肝理气

菠菜味甘，性凉，含有丰富的铁，防治缺铁性贫血起到补肝血的效果。此外，菠菜还富含叶绿素，有助于保持机体酸碱平衡、疏肝理气、舒缓压力、提高人体免疫力，并且在很大程度上可起到防癌、抗癌的作用。

7、芹菜——清肝热

男性常吃芹菜能清热解毒，对预防脂肪肝有益。中老年人适量吃芹菜，能促进肠胃蠕动，润肠通便，还能平肝降压。

8、大枣——预防肝炎

在临床上大枣常用于慢性肝炎和早期肝硬化的辅助治疗。每天吃20枚大枣可预防肝炎。研究证实，大枣中的果糖、葡萄糖、低聚糖、酸性多糖参与保肝护肝。大枣内含有三萜类化合物的成分，可以抑制肝炎病毒的活性。同时大枣能提高体内单核细胞的吞噬功能，有保护肝脏、增强体力的作用。

9、猕猴桃——抗氧化

猕猴桃（有的品种也叫奇异果）富含维生素C和维生素E，这两类维生素都具有很强的抗氧化作用，因而使得猕猴桃不仅能够预防动脉硬化、糖尿病、肝功能障碍等疾病，对慢性疲劳也有一定的改善功效。

10、香蕉——提高免疫力

香蕉属于低热量但营养高的水果，其含有丰富的蛋白质、钾、VA、VC、膳食纤维等有益成分，在促进肝细胞的修复与再生、提高机体免疫力、保护肝脏等方面都是很有益的。