眼睛保养的四个方法

眼睛是灵魂之窗，眼部的皮肤又是相当娇嫩的，如何保养眼睛才能让水灵灵的双目更加顾盼生辉，远离黑眼圈、眼袋、鱼尾纹的侵袭。今日为您介绍眼睛保养，眼睛有皱纹怎么保养，保养眼睛食物等相关资讯。

1.戒除日常的不良行为习惯

如：不要眯眼睛看东西；不要经常刻意眨眼；不可忽视眼皮浮肿，要查明病因，对证下药；若减肥要采取渐进式，因为体重骤然下降，皮肤没有足够时间应体内脂肪的减少，就会造成皱纹；化妆卸妆时不要用力拉扯皮肤等。

2.注意日常防护

夏天是眼部皮肤比较容易受损的季节，所以你每天都要小心地呵护这一部位的皮肤。首先要避开极端的紫外线照射，大部分皱纹的产生或加重以及眼部肌肤失去弹性都是因阳光所致，因此白天出门一定要涂上眼霜，或者戴上太阳眼镜。不要将过多的滋润物涂得太靠近眼睛，这样会刺激眼部皮肤和引起浮肿。保证充分的睡眠和正常的休息，否则也会造成眼部浮肿发黑。

3.常做眼部运动

为强化眼部四周肌肤，使之富有弹性，可常做眼部运动。比如尽量睁大眼睛，持续几秒钟；徐徐闭上双眼，到上下眼皮快要接触时再睁开。动作要缓和，每次运动连续重复5次，一日可做数次。

4.补充养分和水分

为减少眼部四周的皱纹，必须供给眼部皮肤足够的养分和水分，除了应及时补充失去的水分外，选用合适的眼膏也是一个重要的环节。涂眼膏时切忌胡乱涂抹，正确的方法是：首先以无名指沾上少量眼膏，用另一手的无名指把眼膏匀开，涂抹在眼皮四周，最后以打圈方式按摩5～6次。