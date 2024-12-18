为什么冬季容易脚跟干裂？怎么办？

在冬季我们不得不面对一个问题，那就是皮肤皲裂，包括手部、脸部、脚部、膝盖和肘部等，都容易发生皮肤粗糙、干燥、开裂等现象。尤其脚后跟部位更是如此。一些女性反馈说的，冬季的脚是不能碰丝袜的，不然几个小时，丝袜就能被磨破洞。

为什么冬季发生干裂？

冬季干冷，脚后跟的角质层失水，而容易干燥；

脚后跟没有毛孔，缺乏皮脂滋润；

冬季大家喜欢用热水泡脚，但没有及时做好保护；

本身喝水少，导致皮肤干燥；

使用碱性物质洗脚；

缺乏维生素A、维生素B；

寒冷冬季，肢体末梢的血液循环差，皮肤弹性差，从而容易开裂；

最后，可能由于糖尿病引起的并发症。

所以，以上因素都可能会导致脚后跟开裂，甚至是出血。

容易发生脚跟开裂的人群

老人、女性；节食、素食人群；

免疫力低下人群；皮肤角质化代谢异常人群；

产后女性，主要由于新陈代谢紊乱引起。

脚跟开裂怎么办？

1、饮食上，注意补充油脂类食物，以及富含维生素A、维生素B的食物。如猪肝、猪皮、胡萝卜等。

2、注意脚部的保暖，有利于促进血液微循环。

3、热水泡脚可软化角质层，然后可以用润肤霜、护手霜、凡士林和甘油等护肤用品，帮助脚后跟锁住水分。

4、平时注意多喝水，袜子最好选择纯棉制品，其他纤维容易加重脚后跟的干燥。

警惕糖尿病人的脚跟开裂

糖尿病人因为脚部神经长期受到高糖的威胁，而会出现神经受损，一方面容易干燥、开裂。另一方面，糖尿病人对痛觉不敏感，脚部开裂后容易发生感染，甚至会严重到截肢。

所以，糖尿病人一定要注意保护脚，即便热水泡脚，也不宜温度过高。

孕妇脚跟痛是怎么回事？

孕妇发生脚跟痛，常常是由于孕期体重增加过快、没有选择合适的鞋子导致，产后一般会恢复。而分娩后脚跟痛，可能是由于长时间没有下地行走，脚部退化的脂肪垫无法承受行走时的压力引起。同样不需过度担心，会很快恢复。

关于脚膜

近几年流行的脚膜，其设计原理是让脚部不透气，软化角质层，在配合精华、乳液等用品，让脚部皮肤保持柔软状态。其实我们自己也可以做，将脚部涂抹适量的护肤品，然后用保鲜膜包裹起来，穿上袜子即可。但是脚膜不适合脚部有伤口和糖尿病人使用。