女人冬季如何保养对身体好？

冬季天寒，很多人都不爱动了，其中不乏一些女人。女人们要知道，身体是需要保养的，没有保养的话，身体会老得很快的。因此，女人们要做好保养的工作，赶紧行动起来，别总是懒洋洋的。

女人冬季如何保养对身体好？

一、及时防寒

冬季天冷，寒风呼呼地吹，女人们身体比较差，若是不注意防寒的话，很容易被寒气侵袭的。当然想要防寒就要有行动，比如说做到这几点：

1、适当进补

天气寒冷的时候，身体需要进补一些高蛋白、高热量的食物，这样才能为身体提供能量，能量被消耗只有身体就能产热，才不会感到冷。比如说可以利用羊肉、狗肉、鸡肉等肉类炖汤食用，但是需要注意的是，进补要适量，进补过多的话，反而会对肠胃造成负担，损伤健康。

2、记得暖脚

脚底可是人体离地面最近的部位，其也是最容易被寒气入侵的地方。因为地面容易产生湿寒，若是双脚不好好保护的话，就容易被湿寒侵袭。要知道双脚布满经络和穴位，这些都是与身体各大脏器联系的纽带，若是双脚受寒的话，身体各大脏器都可能受到波及。所以说，女人们冬季要记得暖脚，也就是穿暖和的鞋子，千万不要学明星，大冬天的还露出你的脚裸和脚面，请选择能够包住你双脚的靴子哟。

二、牢记两个注意

1、注意保养肺部

冬季肺部很容易受伤，因为冬季天气寒冷，而身体遇冷的时候，冷气通过呼吸进入到肺部，会产生刺激，很容易出现咳、喘等问题。所以说，要懂得注意保养肺部。比如说多吃一些养肺的食物，其中雪梨、蜂蜜、雪耳等都有不错的养肺效果，可以常吃。

2、注意保养肾脏

肾脏可是生命之源，肾脏功能强健才能起到好的调节作用，让你的身体适应寒冬的变化，避免身体被疾病盯上。因此，建议女人们在冬季的时候，要记得注意保养肾脏，比如说常吃鸭肉、羊肉等补肾之物。

三、选对养生食谱

饮食可不能随便选，选对了才能滋养身体，选错了则只会给身体积累毒素，甚至损伤脏器。所以说，建议女人们在冬季里要选对养生食谱：

1、黑鱼汤

购买一条一斤多的黑鱼，将其宰杀后处理干净，记得鱼鳃等不能吃的部位必须要认真处理。之后将其鱼身上的血水冲洗干净，与10G的茯苓一起放入锅中炖煮，等到黑鱼鱼肉熟软之后，就可以加盐调味食用了。

这款汤吃了之后有助益胃健脾，趁热饮汤吃肉，还能暖身哟。所以说，冬季怕冷又想要补充营养的女人们，不妨炖煮一些黑鱼汤趁热食用吧。

2、猪蹄汤

将1斤的猪蹄去毛洗好，斩成块状备用;再将10G的山药切片备用;之后将6G的菊花清洗干净，再将葱姜处理好。全部材料准备之后，一起放入锅里面，加上清水淹没材料，盖上盖子炖煮，汤水第一次沸腾之后，就改成小火，慢慢炖煮，直到猪蹄肉熟软，就可以加盐食用了。

建议：这款汤不仅补肾还能养血，对于女人来说，可是很有益健康的佳肴。所以说，不可错过哟。

女人体质差，冬季容易生病，久病对身体损耗很大的。所以说，女人们要在冬季的时候，好好的保养，一点都不能马虎，而且应该从多个方面下手保养，这样保养才比较全面哟。