养生的最佳时间是几点？专家解答了

刷牙最佳时间：

饭后3分钟

只要我们吃完食物，3分钟后那些食物残渣就会在牙齿上形成一个获得性膜。如果吃完饭很长时间内不去刷牙，细菌就会在这个膜上沉积，长时间会形成菌斑，进而形成牙结石。饭后3分钟就要去刷牙，而且要保证每次刷3分钟左右。

早饭最佳时间：

9:30之前

以色列特拉维夫大学的一项研究指出：在上午9:30之前吃早餐，能够避免肥胖和糖尿病。吃早餐的时间，会影响一种调节餐后血糖和胰岛素反应的“生物钟基因”，从而与肥胖、2型糖尿病、高血压和心血管疾病产生联系。

喝咖啡最佳时间：

上午10点

喝咖啡，最理想的时间是上午10点左右，此时吃过早饭后一段时间，既能护肠胃，还能提神，开启一天的活力开关。下午3点以后最好不要再喝，因为咖啡因在体内需要6个小时才能代谢完，会干扰睡眠质量。

吃肉最佳时间：

中午

肉类最好定在中午吃。因为中午过后，下午会有相应的活动消耗肉类食物所带来的高能量，而夜间吃太多肉，又没有相应的运动消耗，很容易滋生肥胖。

吃水果最佳时间：

饭前1小时

关于吃水果广泛流传的说法是：上午吃是金，下午吃是银，晚上吃不仅不能提供营养，反而对健康不利。其实，只要时间允许，任何时间吃对营养素摄取来说都一样。只需注意，晚上睡前别吃大量水果，否则会给胃肠道造成负担。除一些不宜空腹吃的水果，饭前1小时吃，或两餐间做加餐都可以。

喝酸奶最佳时间：

饭后一小时

一般来说，饭后30分钟到两小时之间饮用酸奶的效果最佳。此时胃酸被稀释，pH值上升，胃酸的浓度下降，可以更好地吸收酸奶中的营养，让其在胃中慢慢被消化吸收。

老人喝牛奶最佳时间：

下午两三点

喝牛奶对身体有好处，但是像牛奶、巧克力、油炸食物、酒、肥肉、咖啡因等食物容易引起胃酸倒流，特别是老年人在晚上睡觉前食用后。如果有胃酸倒流、烧心，可以把喝牛奶的时间调整为下午两三点。

锻炼最佳时间：

下午或傍晚

人体的温度通常在下午4点至5点间达到最高，而在起床之前的体温最低。在体温高时运动，会释放更多的力量，使肌肉更加柔软，所以受到运动伤害的危险较低。在运动前做暖身提高体温，能帮助运动持续处在体温高的时段内。

睡眠最佳时间：

中午12点，晚上22点

子午觉的主要原则是“子时大睡，午时小憩”，即晚上一定要在22时左右就准备睡觉，子时之前（23时之前）最好入睡，因为这段时间的睡眠效率远远超过其他时间段。午觉则只需在午时（11时～13时）休息30分钟即可，以免影响晚上睡眠，但是午睡一定要睡，即使睡不着，也要闭目养神，以利于人体阴阳之气的正常交接。

补钙最佳时间：

晚饭后半小时

骨质疏松的预防越早越好，因此每日饮食中，要注意钙和维生素D的补充，必要时可通过药物补钙。至于补钙的最佳时间，建议在睡觉前、两餐之间。注意要距离睡觉有一段的时间，最好是晚饭后休息半小时即可，因为血钙浓度在后半夜和早晨最低，最适合补钙。补钙时，尤其是服用钙制剂时需要多喝水，增加钙质的溶解度，由此增加吸收率。