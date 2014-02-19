生活中10个让你变得更好看的好习惯

1、能够站着的时候就不要一直坐着。例如，明明能够站着完成的事情，一定要坐下。懒是现代人的通病，经常站着可以让你的臀部脂肪不会那么多，同时可以调整你的脊椎。

2、每次吃完饭后，靠墙站20分钟左右，要做到后脚踝、小腿部、臀部和后脑勺紧贴着墙壁，可以调整你身体的姿态，让你身体更加笔直，显露出你的真实身高。

3、每次睡觉前，把你的腿伸直，然后放在墙上垂直靠上5分钟左右。这样做可以让你腿部和腰部垂直，除了能够锻炼你的腰椎之外，还有按摩的功效。

4、多喝水、多喝水、多喝水！重要的事情说三遍，每天起床后喝一杯温水，有助于开胃的同时还有助于排毒。

5、养成一个午休的习惯，哪怕只是短短的20分钟也可以，不仅可以让你下午精神充沛，还可以消除黑眼圈。

6、饮食上，节食减肥没必要太刻意，保证每天晚饭吃的早一些。例如不要超过6点或者7点，晚饭过后，就不要再吃东西了，哪怕水果也不行，喝水倒是可以。

7、经常做一下拉伸运动，例如拉伸腿部，除了可以缓解肌肉酸痛外，还可以让身材更修长。

8、如果你是近视，经常戴眼镜导致你的眼睛显得无神和呆滞的话，可以经常拿掉眼镜转一下眼球。

9、平时微笑的时候可以拿舌尖抵住你的上颚，这样的笑看起来最自然，拍证件照可以用得上。

10、如果你走路是外八字的话，那么走路的时候，可以刻意的让自己一边的膝盖内侧碰触到自己另一边的膝盖内侧，这样就能解决了。