让你变得越来越年轻的9个好习惯

都说岁月是把杀猪刀，但是长大之后逐渐发现，这把刀也是看人下菜碟的。

有的人三十出头就已经满身老态，苍老得看起来比同龄人长了一辈。而有些人年轻虽然与日俱增，样貌却永远停留在二十多岁。

每当看到那些逆生长，冻龄男神女神的新闻时，评论中总有人打趣说：长生不老药哪买的？透露一下呗。

长生不老药当然是不存在的，但是，坚持就能让身体越来越年轻的好习惯，却不止一项。

饮食方面

饮食清淡

我们都知道，饮食对身体的影响是巨大的。高油高盐的饮食会增强身体新陈代谢的负担，久而久之，身体器官就会衰老。

而饮食清淡，不仅可以降低身体负担，使器官减缓老化的速度，也会预防高血压，高血脂，糖尿病等疾病的发生。

另外，每天吃1个含维生素丰富的新鲜水果，长年坚持会收到明显的美肤效果。

多喝水

多喝水除了补充人体必要的水分，促进新陈代谢之外，还可以起到助消化，稀释血液，润泽肌肤、养颜等功效。

想要自己的皮肤水水嫩嫩的，就一定不能少喝水。

但饮水也要注意不能过量，一次性摄取大量水分反而会加重肾脏负担，甚至造成水中毒。

基本上，一般人每天的水分摄取量建议为体重的30~70倍：如，体重50公斤的成年人，基本的水分摄取量为1500cc~3500cc。

少吃糖

奶茶，果汁，蛋糕这些甜食在给我们带来一时的快乐和满足之外，也会加速我们的衰老。

大量吃糖会破坏体内的酸碱平衡，使体内环境变成中性或者是弱酸性，这样则会加速我们的细胞老化，还会长出白发。

另外，过多的甜食会让我们身体内维生素B群的代谢变慢，造成我们皮肤大量出油。而油脂分泌过多会导致毛孔堵塞，从而长出粉刺和痘痘。

所谓“肥宅快乐”，快乐是一时的，但是“肥”却是一时之间减不下去的。

这也就是为什么，很多冻龄女明星讲述的逆生长秘诀中，都有抗糖的一席之地。

生活方面

注意防晒

很多人对防晒的认识都有着一定的误区：认为防晒只是为了不晒黑，或者冬天、阴雨天时不需要防晒。

但是，防晒应该是每人必做的一项日常工作。它不仅是为了美白，更是为了我们的皮肤健康。

当皮肤接受紫外线过度暴晒后，会损伤表皮细胞；活化酪胺酸酶，加速色素合成，破坏皮肤的保湿功能，使皮肤变得干燥，让真皮层中的弹力纤维受损，使细纹产生。

在强烈照射下，还会造成肌肤发炎、灼伤。严重时，则会变成色素性的皮肤癌等。

端正坐姿

曾经看到这样一句话：“女人的衰老是从肩颈开始的”。想要看起来年轻，需要注重的除了外表，还有体态，也就是俗话说的，有精气神儿。

一个含胸驼背的人，总给人一种老态的感觉，即使跟同龄人在一起，也会显得比对方苍老许多。

想要保持良好的体态，最简单的方法就是坐直了。

毕竟成年人大部分的时间都是坐在办公室里，如果在坐着的时候能够下意识地提醒自己端正坐姿，不要图舒服随便瘫在椅子上。久而久之，体态和气质都会产生巨大的变化。

坚持泡脚

人体中最辛苦的两个器官，一个是脑，另一个就是脚。前者负担脑力劳动，而后者承担所有体力劳动。

从古至今，足疗，足浴一直被人们所重视，是因为很多对人体有益的穴道都藏在脚底，所以保养脚部，也是保持身体健康，使人变得越来越年轻的重要手段之一。

坚持泡脚不仅能够促进身体的血液循环，更重要的是能舒解疲劳，让人们在忙碌了一天之后能够享受到真正身心放松的感觉。

思想方面

知足

俗话说，相由心生，一个人心底里的情绪会很直接地反应在脸上，久而久之，就会影响容貌。如果每天各种抱怨，对人和身边的事情各种不满，那么久而久之，神态也会变得充满戾气，只会加速衰老。

反之，懂得知足，始终用淡然、平和、乐观的态度去面对每一天，保持心情愉悦，自然看上去会年轻阳光。

知足者常乐，幸福快乐的人，会永远年轻，永远有活力。

远离烦心事

听过一夜白头的故事么？某个人受到重大打击，结果第二天一早起来发现头发都白了。

这听起来虽然很玄幻，但却真的有科学依据：肝郁气滞、忧思过度、气机郁结、血气运行不畅均可致须发早白。

而这些病因的源头，大部分都是因为情绪也就是焦虑，忧心和愤怒。

常年被这些情绪所笼罩，虽不会像一夜白头那样夸张，但是白发早生却是避免不了的。

所以，尽可能地远离烦心事，实在没办法避免非要面对的时候，也请换种心情去对待。

有一项业余爱好

无论是学乐器，做手工，练字，阅读或者是健身，厨艺等，常年坚持下来，都会有意想不到的收获。

在闲暇时间里，比起无意义地在家宅，坚持一项爱好不仅是可以锻炼一技之长，更重要的是能平心静气，纾解压力，使大脑和身体都呈一种年轻化的状态。

不仅使人看着年轻，更有助于情绪的稳定。

长相年轻，三分靠天生，七分还是要靠后天的努力。所有光鲜的外表背后，都是近乎于严苛的自律。

三十岁之后是愈发油腻老气横秋，还是始终保持着年轻有活力，都藏在这些日常的小习惯里。