会令外表加速衰老的5个不良习惯

都市人生活忙碌，常常让人不自觉的就想放纵一下自己，可是不良的生活习惯，会让你外表看起来比实际年龄更老！现在我们来盘点一下，会令外表加速衰老的5个不良习惯。

1.糖分使皮肤衰老

多吃含有大量砂糖的碳水化合物，例如甜甜圈、蛋糕、饼干等加工食物，血糖上升，导致皮肤变得容易发炎。同时，长期吃太多甜食，会引发皮肤中的胶原蛋白与糖分结合在一起，产生糖化反应，令皱纹提早出现。

2.睡眠不足使皮肤来不及自我修复

如果一天睡不够八小时的话，皮肤原本应该在睡眠时间进行的自我修复，就没办法做好。这种情形长期持续的话，皮肤一直处在“来不及恢复完”的状态下，健康的皮肤细胞将越来越少，让肌肤老化的速度更快。

3.不涂防晒对皮肤伤害极大

日本有皮肤科医生指，紫外线是造成老化现象的主要原因，不但会得皮肤松弛、痘痘难以愈合，更严重的是会引发皮肤癌。因此，每天涂防晒用品已经不只为了看来不显老，更是为了维持健康。

4.喝太多酒会减少皮肤的抗老化成分

根据美国皮肤科学会的研究，过多的酒精摄取会让皮肤中的抗老化成分（褪黑激素、维他命C等）减少，让皮肤容易发炎、对皮肤细胞产生损害。同时，即使是无酒精、或酒精含量较低的鸡尾酒，其中含有大量砂糖，亦会带来伤害。所以不要认为鸡尾酒就可以多喝几杯无妨。

5.不爱吃蔬菜水果

美国皮肤科学会的研究同时证明：维他命E对于修护皮肤已经受到的伤害具有强大功效，它能够改善色素沉淀，也能抑制皮肤发炎。另外维他命A、C、B3则能够预防胶原蛋白分解，加强皮肤组织的弹性，同时减少色素的沉淀。