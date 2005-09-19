最健康的作息时间表

7：30 起床。英国威斯敏斯特大学的研究人员发现，那些在早上5：22至7：21分起床的人，血液中某种能引起心脏病的物质含量较高，因此，在7：21之后起床对身体健康更加有益。

7：30-8：00 在早饭之前刷牙。“在早饭之前刷牙可以防止牙齿被腐蚀，因为刷牙之后，可以在牙齿表面涂上一层含氟的保护层。要么，就等早饭之后半小时再刷牙。”英国牙齿协会健康和安全研究人员戈登·沃特金斯说。

8：00-8：00 吃早饭。“早饭必须吃，因为它可以帮助你维持血糖的稳定。”伦敦大学国王学院营养师凯文·威尔伦说。早饭可以吃燕麦粥之类的食物，这类食物具有较低的血糖指数。

8：30-9：00 避免剧烈运动但可以步行上班。布鲁奈尔大学的研究人员发现，在早晨进行锻炼的运动员更容易感染疾病，因为免疫系统在这个时间的功能最弱。马萨诸塞州大学医学院的研究人员发现，每天走路的人，比那些久坐不动的人患感冒的几率低25%。

9：30 开始一天中最困难的工作。纽约睡眠中心的研究人员发现，大部分人在每天醒来的两三个小时内头脑最清醒。

10：30 让眼睛离开屏幕休息一下。如果你使用电脑工作，那么每工作一小时，就让眼睛休息3分钟。

11：00 吃点水果。这是一种让体内的血糖下降的好方法。吃一个橙子或一些红色水果，这样做能同时补充体内的铁和维生素C。

13：00 在面包上加一些豆类和蔬菜。你需要一顿1可口的午餐，并且能够缓慢地释放能量。“烘烤的豆类食品富含纤维素，番茄酱可以当作蔬菜的一部分。”维伦医生说。

14：30-15：30 午休一小会儿。雅典的一所大学研究发现，那些每天午休30分钟或更长时间、每周至少午休3次的人，因心脏病死亡的几率会下降37%。

16：00 喝杯酸奶。这样做可以稳定血糖水平。在每天三餐之间喝些酸牛奶，有利于心脏健康。

17：00-19：00 锻炼身体。“根据体内的生物钟，这是运动的最佳时间。”舍费尔德大学医生瑞沃·尼克说。

19：30 晚餐少吃点。晚饭吃太多，会引起血糖升高，并增加消化系统的负担，影响睡眠。晚饭应该多吃蔬菜，少吃富含卡路里和蛋白质的食物。吃饭时要细嚼慢咽。

21：45 看会儿电视。这个时间看会儿电视放松一下，有助于睡眠，但要注意，尽量不要躺在床上看电视，这会影响睡眠质量。

23：00 洗个热水澡。“提问的适当降低有助于放松和睡眠。”拉夫堡大学睡眠研究中心吉姆·霍恩教授说。

23：30 上床睡觉。如果你早上7：30起床，现在入睡可以保证你享受8小时充足的睡眠。