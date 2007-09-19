中秋月饼怎么吃才健康？

中秋节临近，许多人纷纷开始吃上月饼，甚至还有人将月饼当成一日三餐主食。对此，上海交通大学医学院附属同仁医院内分泌内科主任黄珊主任医师表示，健康人群进食甜食也应适量，而糖尿病患者则更应注意甜食的摄入以免加重病情。

市面上的月饼种类繁多，而大部分月饼，如豆沙月饼、五仁月饼等等往往都是高糖食物，黄主任提醒，尽管吃糖并不会直接导致糖尿病，但大量食用甜食会导致胰岛素快速及大量、胰岛功能持续处于应激状态，而胰岛素的过度分泌会导致人体碳水化合物、蛋白质、脂肪代谢紊乱、机体慢性炎症反应，进一步导致慢性疾病的发生，如肥胖症、糖尿病、心脑血管疾病、龋齿等，对健康不利。没有糖尿病的健康人群，进食甜食也要适量。对于正常体重的成人，推荐每日糖摄入量不超过25克，而一瓶大约500毫升的可乐，含糖量就高于54克，很容易就超标了。如果出现了口干、多饮、多尿、体重减轻等症状需要警惕糖尿病，及时到医院就诊。

有些人认为咸月饼不甜不含糖，吃起来更健康，其实不然。黄主任表示，首先，口感不甜的食物不等于无糖，市面上的咸月饼或其他咸味零食，在制作时也使用大量的白砂糖或蔗糖，总的糖分接近“糖月饼”的50%。虽然比甜味月饼略少一些，但糖含量仍然很高。对于糖尿病患者来说也会引起血糖的波动和升高，需谨慎食用。其次，那些标注了无糖的月饼，也大多是由面粉制成，关键在于含有大量的油脂，其中油脂能量不容小觑。她举例表示，100g月饼提供的总能量是1700-2000kJ，占人体一天所需热量1/4，所以吃咸月饼也会能量超标。第三，盐。盐是人体极其重要的微量营养素，但过多钠摄入将导致高血压、心梗、脑梗塞的发生。中国膳食指南中推荐成人每日食盐应小于6g（相当于1啤酒瓶盖），若有高血压、心脑血管疾病的患者严格时需控制到3g以下。咸月饼含盐量高，100g月饼钠含量达到0.5-0.6g，不符合老年人低盐、低脂饮食的需求，因此不宜多吃。