世界卫生组织：大众如何预防新型冠状病毒？

近日，新型冠状病毒感染疫情举世瞩目。世界卫生组织发布了针对疑似新型冠状病毒感染造成严重急性呼吸道感染的临床处置指南，希望能帮助大家进一步了解新型冠状病毒，同时做好预防措施。

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什么是冠状病毒和新型冠状病毒？

冠状病毒是一大类病毒，已知会引起疾病，患者表现从普通感冒到重症肺部感染不不同，例如中东呼吸综合症（MERS）和严重急性呼吸综合症（SARS）。新型冠状病毒（nCoV）是一种先前尚未在人类中发现的新型冠状病毒，如此次中国武汉的新型冠状病毒2019-nCov。

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人类可以感染动物来源的新型冠状病毒吗？

根据既往详细调查发现，SARS-CoV在2002年从中国的果子狸传播给人类，而MERS-CoV在2012年从单峰骆驼传播到沙特阿拉伯人。另外有几种已知的冠状病毒在动物中传播流行，但尚未感染人类的。随着世界范围内监测的加强，可能会发现更多的冠状病毒。

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人感染冠状病毒后会有什么症状？

症状取决于感染病毒的种类，但常见的症状包括呼吸道症状，发热、咳嗽、呼吸急促和呼吸困难。在更严重的情况下，感染会导致肺炎，严重的急性呼吸道综合症，肾衰竭甚至死亡。

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冠状病毒可以在人与人之间传播吗？

是的，某些冠状病毒可以在人与人之间传播，通常是在与被感染的患者密切接触之后，例如在家庭工作场所或医疗中心。此次中国武汉的2019-nCoV被证实可能存在有限的人传人。

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目前有针对新型冠状病毒的疫苗吗？

新发疾病需要时间才能研发出接种的疫苗，而开发新疫苗可能需要数年时间。

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有针对新型冠状病毒的治疗方法吗？

对于由新型冠状病毒引起的疾病，没有特效的治疗方法。但是，许多症状都可以治疗，因此可以根据患者的临床状况进行治疗。此外，对感染者的支持治疗可能非常有效。

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医护人员会受到新型冠状病毒的威胁吗？

是的，因为医护人员与患者接触的频率比一般公众高，更容易受到新型冠状病毒感染的威胁，因此世卫组织建议卫生保健工作者始终采取适当的感染预防和控制措施。

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我该怎么做才能保护自己？

多种疾病的减少暴露和传播的标准建议包括保持基本的手和呼吸道卫生，以及安全的饮食习惯，并在可能的情况下避免与表现出呼吸道疾病症状（例如咳嗽和打喷嚏）的人密切接触。

防护小贴士