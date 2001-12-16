学刘诗诗三步做好眼部遮瑕让眼眸更动人

黑眼圈、眼部细纹、眼角凹陷……这些眼周的瑕疵不仅暴露年龄，更让你的美丽大打折扣！一套齐全的眼部遮瑕产品比什么都管用，学刘诗诗三步做好眼部遮瑕，让眼眸更动人。

一、遮盖眼部黯沉

针对眼周问题：黑眼圈、眼部肌肤黯沉

需要产品：暖色眼部遮瑕膏、遮瑕刷

遮瑕方法：选用眼部遮瑕膏遮住黑眼圈时一定要选择暖色系遮瑕膏，偏白偏冷的遮瑕产品不仅不能遮掩住黯沉的眼部肌肤，还会让你的黑眼圈变成恐怖的“青眼圈”。有条件的MM最好搭配深浅两色眼部遮瑕，使用遮瑕刷蘸取比眼部肌肤深一些的遮瑕膏遮掩住青色眼圈，再使用较浅的遮瑕膏提亮眼部肌肤。这样黑眼圈就完全消失了。

二、遮掩眼部细纹

需要产品：眼部遮瑕液

遮瑕方法：对于由于衰老和干燥形成的眼部细纹，使用膏体遮瑕的效果虽然明显但是想要追求自然的肌肤效果更应该选择液态的遮瑕产品，这类产品的保湿度更高，也更容易涂抹均匀，打开遮瑕液，点涂与细纹处，使用手指轻轻涂抹均匀，细纹明显就浅了。

三、填补眼角凹陷

针对眼周问题：眼角下陷，不饱满

需要产品：暖色遮瑕液、珠光遮瑕产品

遮瑕方法：对于熟女们的眼周困扰，最大的就是眼角塌陷，胶原蛋白的流失是不可避免的，市面上补充胶原蛋白的产品并不是立竿见影。想要改善眼角下陷，在不尝试微整形的情况下，最好的办法就是利用彩妆填补眼角。使用暖色遮瑕膏在凹陷的眼角处打底，并用遮瑕刷涂抹均匀。再使用含有珠光的眼部遮瑕液在眼角部位提亮，你的眼角就变得饱满了。