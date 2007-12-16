迷倒欧巴韩星闪光妆容的正确打开方式

可能是种族和肤质的特性，韩国妹子的皮肤都比较好，但是大多属于偏干或者干性的皮肤，所以到了冬天，她们对于保湿的诉求会很高。

宋慧乔

乔妹的水光皮肤就是典型的Strobing妆容，重点部位有明亮的光斑，肌肤呈现闪亮的光泽感，在干燥的冬天带来满满的滋润感。

孔孝真

孔孝真欧尼作为嫉妒的化身，虽然妆容清淡但是耀眼的皮肤光泽实在是让人移不开眼。

雪莉

雪莉最近的活动照，在这种被闪光灯洗礼的情景下，怎样才能保持自己的每一个角度都在发光，strobing makeup才是法宝。细看整个脸的皮肤呈现光滑的质感，面部凸起的部位都是反光点，绝对不是满脸的油光，配合眼影细腻的偏光，real美腻。

闪光妆容的正确打开方式：

首先要利用浅色的遮瑕膏遮盖重点部位的暗沉，为之后的提亮做打底工作，之后用自然的腮红膏叠加在重点部位，这样之后的高光不会过于明亮。再选择粉状的同色系腮红扫在颧骨下方，保持部分妆面的哑光质感。最后才在额头和苹果肌的部位大面积的扫上高光，这样整个脸的轮廓会十分有层次。

闪光加成术：

配合上闪光的底妆，眼妆就不要选择颗粒过大的珠光，先用粉橘色打底，深咖啡色勾勒出眼线，最后用眼线液笔描绘轮廓，在眼球的正中央点缀上，细腻的偏光眼影就足够啦！