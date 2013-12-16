眉毛对称是妆容最关键的一步

人们很多时候所谓的“美”，大概就是组合起来的五官看起来让人感觉舒服，而不是单独一个五官美就是美的了，所以，左右平衡是妆容的关键，而眉毛对称，又是对称妆容最关键的一步。

每个人的左右脸或多或少都会不对称，这时候就要依靠化妆将五官画对称。首先是眉毛，眉型很多时候映射脸型，将眉毛和眼线画对称了，整张脸看起来就会平衡许多。然鹅光是将眉毛画对称，就已经是很多女生的难题了，当然包括编编自己。

或许你会觉得眉毛完全对称，既傻又呆板，其实所谓的“对称”并非完全一模一样，只是相对对称。任何事情都不可能完美，和谐没有违和感就已经是完美了。即使被称为左右脸完全对称的香椎由宇，对比图还是有区别的，虽然原来已经很美，蛋似右边好像更美哦~

1.眉头高低对称

就是这样一个情况下，请尽量匹配左，右眉头的高度。大家都知道，眉毛分为眉头，眉峰和眉尾三个部分，眉头的对称就已经使眉毛成功了一半。

STEP1 从鼻子的中央（鼻梁）朝着眉头，稍微有点拱形地描出眉头。

STEP2 把杂毛修剪掉。

STEP3 为了使眉头看起来更自然，尽量画轻一点，不要太笔直。

2.眉峰

调整眉眼距效果变化，找到黑眼球的外延，用笔在眉毛上方做好标记，此处便是眉峰，高度灵活掌握，不过越高越在视觉上拉大眉眼的距离，自己可以根据这个原则调整高度。

3.眉尾

将眉笔放在鼻翼和眼角上，它延长到太阳穴的位置就是眉尾应到达的地方。

4.高低眉的修正方法

右边是比较直线的眉毛，左边是很有角度的眉毛。

首先要考虑的是，这样的情况适合画弯眉还是直眉？需要结合自己的脸型做出选择。

在这种左眉高右眉低的情况下就用该补全不对称的部分。