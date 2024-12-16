教大家脸上的痣该怎么靠彩妆化解

很多日韩的萌妹子，脸上的痣超级多，却反而超有时尚感！今天就来教大家脸上的痣该怎么靠彩妆化解！

1.雾面底妆降低痣的突兀感

所谓雾面妆就是一种全哑光妆效，它不仅可以迅速把毛孔填平，同时它还能起到控油定妆的作用，会使脸庞看起来朦胧柔和，雾面底妆的柔和感跟光泽底妆比起来，相对看起来能让肌肤更无暇，在上妆时不需要刻意遮痣，反而是黑眼圈、痘印等遮得住的一定要遮好！不然的话脸上反而显得脏脏的哦~

2.偏高腮红是日本女生的标配

仔细留意过日系、韩系腮红的画法的宝宝萌就知道，日本女生的腮红下手都重很多！不只要画出气色，更要化出可爱感，其中偏高腮红是一定要画上的~

Tip1 沾取腮红于眼珠下延伸至太阳穴斜刷。

Tip2 短刷为原则，避免贪心导致范围过大。

3.粉嫩水光唇

如果你也有“唇边痣”，用唇釉化出光泽感十足的水光唇绝对会炒鸡可爱！没有唇釉的宝宝也没关系，只要利用唇膏和唇蜜一样可以！

Tip1 先用润唇膏打底：用唇刷沾取或唇膏直接涂上唇都可以，不用仔细描绘唇型。

Tip2 叠上红色唇蜜：唇蜜需要好好勾勒唇型，刻意把唇峰画圆，看起来会更饱满。

4.粉红眼影点缀

麻豆很喜欢化明显的粉红色眼影，甚至可以将腮红当眼影，从眼影延伸到腮红，这可是小松菜奈“混血迷蒙偷心妆”的诀窍，日本女生最爱这样化了，超嫩的有木有~

Tip1 将粉红色眼影涂满上眼窝以及卧蚕。

Tip2 眼头部分也不可忽略。