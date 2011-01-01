嘴唇类型及不同唇形的最美口红画法

每当看到广告牌上那些娇嫩欲滴的双唇时，是不是羡慕嫉妒恨呢？！超级羡慕那些天生拥有完美唇形的人！氮素，你要知道，拥有完美唇形的人少之又少，她们的完美，很大一部分都是“妆”出来的。

首先，让我们先来看一下嘴唇类型有哪些！

今天我们就来聊聊关于调整唇形这事儿，只要不偷懒，拿出小本认真记笔记吧，希望宝宝们都能化出美美的唇妆哟！不同的唇形有对应的调整方法！

唇纹较多！

唇纹是每个人与生俱来的，可是由于不注重唇部保养，或者由于年龄增长，有些人的唇纹会逐渐增多。如果唇纹过多，口红就不容易涂匀，还有可能顺着皱纹渗出去，让画唇妆这件事一下子难度升级！

唇纹多怎么妆？！

1、在上底妆之前，厚厚地敷一层润唇膏，让嘴唇得到充分的滋润。但在上唇妆之前，一定要用纸巾印干润唇膏的油分，否则口红会很难着色。

2、在上口红时，保持嘴巴笑开来的状态。当唇纹都打开了，口红就可以涂到褶痕里头，让唇纹看起来不那么明显。

3、用唇刷会使唇纹更明显，可以用手指轻沾唇膏，慢慢压上嘴唇。手指上妆更灵活，有温度更易上色，压上去的量又薄又贴，不会有刷痕。

4、建议用唇蜜，镜面的效果能遮盖唇部表面的不平，让别人注意不到你的唇纹。

TIPS：唇纹多的菇凉别偷懒！涂抹有色唇膏后，记得用眼唇卸妆液卸除，以免造成唇部色沉。另外，随时随地补唇膏，定期去角质和做唇膜，保养得好才是真本事！

厚嘴唇！

嘴唇丰满是性感的标志，但是太过肥厚，就很容易变成香肠嘴了！而且如果想从性感路线转型，学会调整唇形总是没错的！

厚嘴唇怎么妆？！

1、在原有的唇线以内1mm处勾画新唇形，同时适当拉长嘴角，唇线以外的位置用遮瑕膏或粉底遮盖，唇线以内用唇膏填色。

2、厚嘴唇用饱和度极高的唇膏，是一件风险很大的事情，化不好没人懂化好了万人宠。所以，认真地建议不要用唇彩和过于鲜艳的唇膏，因为这些有放大的效果，会使嘴唇更加更厚更大，选择浅色&哑光的唇膏，就万无一失啦！

3、嘴唇中央用深一点的颜色，打造渐变效果，把焦点放到中心，没错，说的就是风靡全球的咬唇妆啦！咬唇妆简直是厚唇星人的救星！刘仁娜就是一个很好的示范！

平直的嘴唇！

平直嘴唇最大的缺陷，是唇峰不明显，整个唇看上去比较呆板扁平，没有立体的美感。郭羡妮的嘴唇很薄，属于小巧玲珑的类型，但是就败在唇峰不明显，笑起来就抿成一条直线了！

嘴唇平直怎么妆？！

1、用唇线笔勾勒出圆润的唇峰，像图中虚线位置，然后再用口红把虚线里的位置涂满就好啦。

2、涂唇膏时，上下唇的中间颜色浅一点，唇峰的颜色深一点，深浅过渡要自然，突出立体效果。

每当看到广告牌上那些娇嫩欲滴的双唇时，是不是羡慕嫉妒恨呢？！超级羡慕那些天生拥有完美唇形的人！氮素，你要知道，拥有完美唇形的人少之又少，她们的完美，很大一部分都是“妆”出来的。

嘴唇不对称！

不对称主要分为三种情况：1、左右不对称；2、上唇厚下唇薄；3、上唇薄下唇厚。像泥萌的许晴小公举，嘴唇就稍微有点儿左右不对称，自拍的大头贴看得更清楚。

嘴唇不对称怎么妆？！

1、左右不对称，按照文章开头的参考图调整唇形，把缺的地方用唇膏填上，多的地方用遮瑕膏遮住。

2、上下唇不对称，画唇线的时候，厚唇的唇线要画在原唇线内1mm处。

3、在比较薄的唇上涂浅色or珠光的唇膏，在比较厚的唇上涂深色or哑光的唇膏。如果只有一支唇膏，那么可以准备一支透明的唇蜜，在比较薄的唇上涂上唇蜜。

4、标准唇形的下唇比上唇要厚一些，上下比例大概是1：1.5，所以在调整唇形的时候，也要按这个比例来哦。