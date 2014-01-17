快快美
当前位置：快快美 > 彩妆 > 正文手机浏览本页
热门搜索保湿 瑜伽 面膜 发型 美白 减肥

定妆小技巧避免一出街妆就花

来源：快快美　时间：17-01-14　字体： 　标签：定妆　阅读：

定妆小技巧避免一出街妆就花

脱妆总是MM们的一大烦恼，可总也是找不到原因。要想保持妆面精致、持久的状态，最关键的步骤便是定妆这个步骤，可往往大家又会面临这样的问题，定妆这个步骤即使认真做过了，也会发生脱妆的问题或是定妆后妆感厚还容易卡粉等等。

所以下面就为大家介绍一些定妆时需要注意的地方，化妆时避免重蹈覆辙，也能颜美不脱妆的出街嘚瑟了！

定妆粉怎么选？

蜜粉、散粉都有定妆的效果，在选择定妆粉的时候要注意，定妆粉的作用是定妆，所以要选择不显色而又轻薄的产品。怎样正确选择定妆粉呢？用指腹蘸取少量散粉，在手背上推开，如果浮粉则说明它与皮肤的贴合度不高；如果在皮肤的褶皱里出现明显的卡粉状况，则说明粉质太过粗糙。好的散粉应该能轻易地被推开并“消失”在手背上，在指尖轻弹后能像烟雾般向上腾起。

很多MM定妆时使用的工具不对、定妆时蘸取的散粉过多，因此会出现定妆不彻底，晕妆等问题。

怎样做才能不晕妆？

根据以上几个误区我们可总结为以下几点：

1、定妆时使用的刷子是整套化妆刷里最大，刷头最圆的那一只。

2、在使用定妆粉时要蘸取少量的定妆粉，然后将刷子上的多余的散粉抖掉。

3、用余下的少量的散粉轻扫眼部、颧弓和平时自己比较容易脱妆的部位。

4、如果你是一个非常爱晕妆的MM，那么试着每次化妆时，注意刷一些下睫毛，效果就会好很多了！

一箭三雕，巧用定妆粉的小妙招

1、夹好睫毛后，在睫毛上轻轻撒上少量的散粉，再刷睫毛可以加强睫毛的浓密效果。

2、画眼影前在眼下的区域先扫些散粉做铺垫，如果眼影粉掉落在眼下的肌肤上就会很容易被扫干净。

3、将适量的定妆粉扫在头发上，可以扫掉油光，营造蓬松效果。

查看所有评论
共有0位朋友发表了评论
甜蜜妩媚动人眼妆的打造步骤(图)

甜蜜妩媚动人眼妆的

快快美教你画标准的夏日透明妆(图)

快快美教你画标准的

彩妆九步走，迷人更自信(图)

彩妆九步走，迷人更

让眼睛更大更有魅力的眼妆技巧(图)

让眼睛更大更有魅力

教你在家中画出炫艳夺目的美甲(图)

教你在家中画出炫艳

让眼袋隐形的上妆小技巧(图)

让眼袋隐形的上妆小

王心凌美白方法和大眼妆技(图)

王心凌美白方法和大

画出无瑕裸妆的新手分步教程(图)

画出无瑕裸妆的新手

神奇瘦脸妆让你做个小脸美女(图)

神奇瘦脸妆让你做个

让你年轻10岁的四个化妆小技巧(图)

让你年轻10岁的四个

本版推荐主题
本版热门主题
关于我们联系我们友情链接在线投稿网站地图
快快美版权所有 SiteMap RSS