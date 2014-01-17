定妆小技巧避免一出街妆就花

脱妆总是MM们的一大烦恼，可总也是找不到原因。要想保持妆面精致、持久的状态，最关键的步骤便是定妆这个步骤，可往往大家又会面临这样的问题，定妆这个步骤即使认真做过了，也会发生脱妆的问题或是定妆后妆感厚还容易卡粉等等。

所以下面就为大家介绍一些定妆时需要注意的地方，化妆时避免重蹈覆辙，也能颜美不脱妆的出街嘚瑟了！

定妆粉怎么选？

蜜粉、散粉都有定妆的效果，在选择定妆粉的时候要注意，定妆粉的作用是定妆，所以要选择不显色而又轻薄的产品。怎样正确选择定妆粉呢？用指腹蘸取少量散粉，在手背上推开，如果浮粉则说明它与皮肤的贴合度不高；如果在皮肤的褶皱里出现明显的卡粉状况，则说明粉质太过粗糙。好的散粉应该能轻易地被推开并“消失”在手背上，在指尖轻弹后能像烟雾般向上腾起。

很多MM定妆时使用的工具不对、定妆时蘸取的散粉过多，因此会出现定妆不彻底，晕妆等问题。

怎样做才能不晕妆？

根据以上几个误区我们可总结为以下几点：

1、定妆时使用的刷子是整套化妆刷里最大，刷头最圆的那一只。

2、在使用定妆粉时要蘸取少量的定妆粉，然后将刷子上的多余的散粉抖掉。

3、用余下的少量的散粉轻扫眼部、颧弓和平时自己比较容易脱妆的部位。

4、如果你是一个非常爱晕妆的MM，那么试着每次化妆时，注意刷一些下睫毛，效果就会好很多了！

一箭三雕，巧用定妆粉的小妙招

1、夹好睫毛后，在睫毛上轻轻撒上少量的散粉，再刷睫毛可以加强睫毛的浓密效果。

2、画眼影前在眼下的区域先扫些散粉做铺垫，如果眼影粉掉落在眼下的肌肤上就会很容易被扫干净。

3、将适量的定妆粉扫在头发上，可以扫掉油光，营造蓬松效果。