一支彩妆刷也能拥有一个立体的鼻子

相比欧美人来说，亚洲女孩的五官比较扁平，鼻梁通常不算高，有些也存在鼻翼较宽的问题。如果忽视掉这个部位的修饰，那即使其他妆容部分再精致，整体看起来效果还是不够完美其实一支彩妆刷就足以解决这个问题，只是不同的鼻型修饰起来也有不同的画法，下面就来为你分解，快来对号入座吧。

如果你的鼻梁不够高挺：

塌鼻梁的人看着往往会让整个脸上看起来比较扁平，给人留下呆板的印象，所以在修饰鼻子的时候，尽量让山根挺拔起来。

解决办法：在面部底妆上妆完毕后，在鼻梁两侧涂上哑光的大地色系阴影，并让阴影上端“委婉”地与眉毛衔接，注意下手别太重！然后在鼻梁上抹一道浅色高光，并将其自然晕开，阴影与亮色形成鲜明的对比，原来低陷的鼻梁也会从视觉上变得挺拔起来。

如果你的鼻子过长：

偏长的鼻子容易使整张脸看起来过长，给人刻薄的感觉。所以在修饰鼻子的时候，要注意在视觉上缩短鼻子的长度。

解决办法：降低眉头的高度可以使鼻根看起来有所变低，在画眉毛时，眉头要加画几笔，或在眉头下涂上与鼻影颜色相近的眼影。鼻影的颜色比眼影稍微淡一些，阴影从眉头画到鼻中即可，不要延伸至鼻翼。

如果你的鼻子过短：

短鼻子容易给人脸型偏短的印象。在使用鼻侧影时，应从下向上将鼻侧影上染至眉尖，向下延染至鼻翼。能够造成鼻子长度增加的感觉。

解决办法：在鼻侧影处涂深颜色，鼻梁涂一窄条高光亮色，可以使鼻子显得加长。另外，在画眉时，把眉头稍向上抬，将鼻侧影从眉尖涂至鼻翼，也能产生同样的效果。

如果你的鼻翼过宽：

鼻翼过宽不仅让整张脸看起来变大，还会给人笨重的感觉。利用具有收缩感的深色阴影，让过宽的鼻翼“缩小”。

解决办法：将略深于肤色的鼻影色从鼻根涂至鼻翼，在鼻梁和鼻尖上涂浅于肤色的亮色，亮色不要涂得太窄，不然会让鼻子前部显得更大。

如果你的鼻子过窄：

颜色深浅是调整鼻子大小的关键。鼻子过小，那就想办法让它在视觉上看起来饱满一些吧！

解决办法：用接近肤色的肉色眼影涂在鼻翼上，鼻梁不要涂得太宽太亮，否则会使鼻翼显得更加小。

最后想说，依靠化妆来让自己变美从不是件难事，搞清楚自己的鼻子类型，然后”因地制宜”的利用化妆刷和阴影高光组合进行修饰，你也能轻松拥有一枚又高又挺拔的混血鼻！