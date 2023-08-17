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赵丽颖的“颖”式大眼妆要点与教程

来源：快快美　时间：17-08-23　字体： 　标签：赵丽颖 眼妆　阅读：

赵丽颖

赵丽颖那亮晶晶的大眼睛，看得人心扑通扑通跳不停，果然“迷人大眼”就是颜值UP的利器呀！

颖式大眼妆要点一：眼影晕染要干净

眼影晕染得干净会打打提升眼妆质感，晕染不好会个人脏兮兮妆花了的感觉。所以在画眼影的是时候，如果你是新手没有掌握好眼影的晕染技巧，那么可以使用单色眼影来提亮眼窝即可，这样不容易出错。

颖式大眼妆要点二：内眼线放大双眼且更深邃

内眼线是放大眼睛非常重要的一步，如果你直接画眼线，会显得非常突兀，没有灵气的。画上内眼线后，不仅仅是眼睛放大，眼睛也会变得深邃，让人看到你的眼睛就被迷住啦！

颖式大眼妆要点三：睫毛卷翘且根根分明

睫毛对眼妆能够起到决定性的作用，不只是需要把睫毛刷的长长的，更重要的是一定要刷的非常卷翘，这样才可以增加整个人的俏皮感，让眼睛变得更加水汪汪的。看赵丽颖的睫毛，真的是非常卷翘呢，忍不住想多看几眼！

颖式大眼妆要点四：画卧蚕，眼睛放大一倍全靠它

卧蚕对于整体的眼妆的作用不容小觑！眼下两卧蚕会为你的眼睛增色不少，用上大地色眼影加重卧蚕，眼睛会非常有神，并且双眼瞬间放大一倍。

说完理论咱们就该上“实操”了，颖式大眼妆教程已准备好。

眼妆教程

眼妆教程

Step1：先沿着上眼睑画一条细细的上扬眼线，这条眼线也为眼影圈定了一个范围；

Step2：用眼影刷将浅棕色眼影刷在整个上眼皮，注意不要超过眼线；

Step3：换深棕色眼影，用眼影棒顺着眼线加重眼尾三角区，形状类似开口朝眼头的三角；

Step4：用深棕色眼线笔沿着下眼睑画一条眼线，延伸至上眼线处和眼影交汇；

Step5：最后沾取少许眼影将下眼线晕染开，涂上睫毛膏，完成！

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