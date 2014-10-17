粉底液的作用及选择使用技巧

粉底液是液体的粉底，粉底液适合用于中性及混合性，油性皮肤。与粉底霜的保湿效果相比，粉底液的控油效果要相对好一些。粉底液应针对不同皮肤选取不同的产品类型。粉底液是起保护作用的，它是上妆的第一步，也是护肤的最后一步，阻隔空气中的灰尘等。

粉底液的作用都有啥？如何选购粉底液？

粉底液是液体的粉底，粉底液适合用于中性及混合性，油性皮肤。与粉底霜的保湿效果相比，粉底液的控油效果要相对好一些。粉底液应针对不同皮肤选取不同的产品类型。粉底液是起保护作用的，它是上妆的第一步，也是护肤的最后一步，阻隔空气中的灰尘等进入皮肤，因此起保护作用。具有高效保湿成分的滋润粉底液可以“抓”住空气中的水分，并“锁”住肌肤中的水分，因此能使肌肤得到滋润，是最体贴肌肤的一层外衣。如果天气转热或者你是油性肌肤，具有控油成分的粉底会带给你更好的效果。

选择

首先，选择粉底液性质很重要，一定要选择水状的粉底液，就是挤出来非常稀，不能停在手指上面会马上流动的那种。这样涂抹起来不费力气，容易上妆均匀。其次，选择颜色很重要，特别是对于有痘印的MM，不要选择过白的粉底液，要选择自然色，偏黄的那一种，否则是遮不住瑕的，妆容也不自然。然后，选择配方很重要，一定要选择无油配方的，才能长时间不脱妆，补起妆来也方便。

使用

许多爱美的mm对自己皮肤的呵护可谓小心备至，但在像广州这样的都市里，尘土脏空气、阳光中的紫外线、电脑辐射，还有我们每天化的光彩照人的彩妆，都是娇嫩肌肤的大敌哦。而此时，粉底液就是一个非常讨巧的角色，有了它，就可以与上述的这些污染源“绝缘”了，让你做个远离污染的剔透美女！

涂抹粉底液时，要注意涂粉底液之前要保证你的脸是处于湿润状态的，很多美容师在上粉底之前都会先上一层保湿滋润的化妆品，所以，我们要明白的一点就是，充分滋润后的脸才能轻易的上妆，先让你的护肤乳液吸收一次后再涂一遍，第二遍还没有吸收充分时（你摸到脸上还粘粘或水水的时候），就赶紧涂粉底液，当然，涂粉底液不能像涂护肤品一样在脸上抹开抹均匀，特别是对有小坑坑皮肤不平整的MM，会越抹越不均匀，正确的方法是将粉底液挤在中间三个手指上，然后双手对拍再将粉底液轻轻拍到脸上，有坑坑或有痕迹的地方多拍一点，而且每一次挤出的量不能太多，但可以重复多次，这样小坑坑也能填平，痕迹也能掩盖，脸看上去会非常光滑。

服贴妆容小技巧：用海绵扑来涂抹粉底液，就像打蜡一样，这样涂抹出来的妆效是非常均匀和服帖的。