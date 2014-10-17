Baby教你做好唇部护理打造完美唇妆

Baby饱满的唇形搭配珊瑚色口红，塑造出柔美的少女形象，粉嫩的嘟嘟唇绝对是整体妆容中的点睛之笔。做好唇部护理，你无论何时都可以拥有娇嫩的双唇，助你打造完美唇妆。

1、认真卸除唇部彩妆

唇部的彩妆残留极易导致色素沉淀，造成唇部颜色变深、干裂甚至过敏，所以认真卸除唇妆是唇部护理必不可少的基础步骤。唇部肌肤和眼部一样脆弱娇嫩，一定要选择专业的眼唇卸妆产品。

2、定期使用唇部磨砂去死皮

定期去除唇部角质，可以有效防止色素沉淀使唇色加深，还可以去除死皮促进后续润唇产品吸收。在去角质前用温热毛巾湿敷一下，软化角质，然后将磨砂膏涂抹在唇上用手指轻轻打圈按摩。嘴唇出现死皮后，千万不要用牙或者手去撕掉，若用力过猛就会出血，容易造成伤口感染、发炎。

3、随时使用润唇膏润唇精华

感觉嘴巴干了，千万不要舔嘴唇，唾液快速蒸发只会带走唇部水份，使双唇更为干燥起皱，而应勤涂润唇膏。同时带有防晒功能的唇膏还能延缓唇部肌肤老化、黑色素沉淀。睡觉前也可以涂上厚厚一层唇部精华或较为油润的唇膏给唇部做个夜间护理，修护干燥的双唇。

4、定期敷唇膜

敷唇膜是给娇嫩的唇部进行集中护理的最好方法，唇膜也是很好的急救产品，上妆前敷唇膜可以使口红效果更完美。也可以涂抹上厚厚的一层凡士林或者蜂蜜后覆盖保鲜膜再用热毛巾湿敷，五分钟后摘下保鲜膜。这样的方法，也能让你重新拥有娇嫩柔软的双唇哟。

5、涂口红前进行唇部打底

唇部打底不仅能使口红色泽更明艳动人，锁色持久，还能有效淡化唇色，抚平唇纹，打造更迷人的唇部妆效，最重要的是可以将唇部肌肤与口红色素及化学成分隔离开来，将口红对双唇的伤害降至最小。