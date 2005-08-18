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在夏日里画出清新质感薄的裸妆

来源：快快美　时间：18-08-05　字体： 　标签：裸妆　阅读：

在夏日里画出清新质感薄的裸妆

夏季油腻爱出汗，很多小仙女刚化好妆，还没出门妆就花了！如何才能在夏日里画出清新质感薄的裸妆

裸妆，可以说很强调“天然去雕饰”的那种感觉，对于妆面素净感要求很高，特别是遮瑕方面的技巧。于是在给肌肤做打底时，必须要求轻薄、透气，呈现无妆感！

轻薄底妆秘诀

轻薄底妆秘诀

1：气垫粉底

轻薄底妆秘诀

2：使用吸油水润透亮的蜜粉。

轻薄眼妆步骤

轻薄眼妆步骤

1：先将眉形轻轻框架好，再用眉笔填充，眉尾处稍微拉出细长的妆感；

轻薄眼妆步骤

2：在划线部位涂上浅粉色眼影打底；

轻薄眼妆步骤

3：按照划线和指示方向，将樱花色眼影叠加在浅粉色眼影上；

轻薄眼妆步骤

4：按照划线区域走向将粉紫色眼影晕染在这个角度；

轻薄眼妆步骤

5：用眼线笔画好内眼线，眼尾部分稍稍拉长上扬点；

轻薄眼妆步骤

6：用深色豆沙系眼线笔画好眼线，眼尾部分拉长的线条稍微呈现出三角形的角度；

轻薄眼妆步骤

7：用浅色豆沙色系珠光笔沿着划线部分和方向晕染开来；

轻薄眼妆步骤

8：在划线范围内和方向用浅粉色卧蚕笔提亮下眼睑卧蚕部分；

9：涂上睫毛膏；

轻薄眼妆步骤

10：用樱花色腮红按照划线的方式在苹果肌上进行打腮红

轻薄眼妆步骤

11：用浅粉色唇膏涂一遍；

轻薄眼妆步骤

12：再用紫红色唇釉涂出渐变的咬唇妆

这样夏季轻薄质地的就出来了，是不是很日常？也很简单哦，看上去妆感还不厚重！各位小仙女可以试一下哦！

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