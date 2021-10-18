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涂抹粉底液三个诀窍化出自然底妆

来源：快快美　时间：18-10-21　字体： 　标签：粉底液 底妆　阅读：

涂抹粉底液三个诀窍化出自然底妆

粉底每个女生都会涂，涂的好不好看就要另当别论了。不过很多女生涂粉底，最后都会变成生硬的大白脸，如同墙壁刷白一样，还不如之前没涂粉底时好看。其实在选择涂抹的时候掌握三个诀窍，就能化出自然的底妆

一、粉底颜色要跟身体肤色相同

粉底是为了遮盖肌肤凸显的问题，让皮肤呈现出更理想的状态。如果想要让肌肤变得跟本身一样白，那么妆容会变得非常不自然，所以挑选粉底的时候，一定要针对自己的肤色来选。最好试用的办法是涂抹在锁骨处，然后从远到近观察色差。

二、粉底不要用到百分百

凸出五官，肌肤色斑就不会那么明显，因此在涂抹粉底的时候，百分百的遮盖瑕疵会显得过分，所以留下百分之三十的破绽也是可以的。

技巧1：巧用盖章式涂抹

在涂抹粉底的时候可以选择盖章式的方法，只在需要的地方做必须的遮盖。色调如果偏暗沉一点的话，就要稍微多用一些粉底，不然无法遮盖瑕疵。

技巧2：像美容液一样晕开

由脸部内侧向外侧推开，从T区开始是做好最恰当的涂抹方式，切记不要一下子用力推开，一点点的晕开效果最自然最好，就像使用美容液一样。

三、最少量的使用粉饼

想要让脸不像白色墙壁，就尽量在用过粉底液以后少用粉，这样也不容易花妆，而且还很自然。

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