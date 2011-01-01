女性化妆品的使用顺序

化妆前就需要做好一整套的护肤补水程序，这样肌肤才能有一个良好的基础，妆容也会更持久更靓丽。那么一整套的化妆品使用顺序是怎样的呢？

第一步：基础护肤

化妆之前当然是要做好基础护肤的，油性皮肤早上可以用温和的洁面乳洗脸，敏感肌或干皮一般直接用清水洗脸就好啦。然后就是水、精华、乳液。最后一定要记得涂防晒，防晒可是一年四季都要涂的护肤品，用在护肤的最后一步，不是只在夏天用哟。

第二步：基本打底

可以选择一款比较滋润的妆前乳，这样才能更好的上妆，出来的妆效才不容易浮粉哟，然后就是涂隔离啦，很多人不知道为什么要涂隔离，现在有很多有颜色的隔离或者妆前是可以均匀肤色的，最大的作用是防止化妆品的化学物质伤害皮肤，还有隔离灰尘什么的。有些隔离和妆前是可以二选一只用一种就可以的。

第三步：底妆

脸上有痘印或者黑眼圈比较重之类的妹子，可以先用多色遮瑕，然后再上粉底液或者粉饼。然后再用接近肤色的遮瑕膏把剩下的瑕疵部分遮一下就好啦。当然啦如果喜欢清透自然地妆效，或是上班没有什么时间，可以选择一款遮瑕力好的气垫或者bb来上底妆。然后就是用散粉或者蜜粉定妆啦，夏天也可以使用定妆喷雾，如果担心效果不好可以把定妆喷雾用在散粉之后。

第四步：眼妆

首先是眉毛，一定要慢慢仔细的画好眉毛，因为眉毛真的是整体妆容中非常重要的一步，平时就算不画别的眼妆，只要画个眉毛，整体气质也能得到很大的提升。然后就是眼部打底，后续的眼妆会更加服帖好看，先画眼影再画眼线，最后夹睫毛涂上睫毛膏就完成啦。

第五步：修容

想要立体的五官修容可是非常重要的一步，可以根据自己的脸型来打阴影和高光。如果用膏状的修容或是修容棒其实可以再底妆完成后定妆前使用。不要忘记打腮红哟。腮红真是超级提气色。

第六步：唇妆

最后涂上口红整个妆容就完成啦，可以在护肤时就涂上唇膏，这样涂口红的时候才不会太干。精致的女生可以先用唇线笔勾勒唇形再涂口红。