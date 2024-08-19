女生脸上毛孔粗大怎么上妆能遮住？

女生脸上毛孔粗大怎么上妆能遮住？脸上毛孔粗大是很多人有的一种肌肤问题，脸上毛孔粗大很影响美观，除了日常保养皮肤改善以外，还可以考化妆遮瑕来遮盖这一问题。下面给大家带来毛孔大的化妆方法希望能帮到姑娘们。

1、妆前乳

化妆第一步就是涂抹妆前乳，毛孔粗大的女生可以在面部毛孔粗大的位置上。涂抹可以隐形毛孔的妆前乳，比如说贝玲妃反孔精英，香缇卡妆前乳等。这类产品，隐形毛孔的效果都特别好。在使用粉底之前先将毛孔“隐形掉”。后续的底妆就会看起来更加自然服帖。

2、遮瑕

遮瑕主要就是遮盖脸上的：黑眼圈、痘印、痘痘闭口、斑点、红血丝、痣、色素沉着、法令纹等“瑕疵”啦！可以用遮瑕膏，也可以用遮瑕液。彩色的遮瑕产品一般要用在粉底之前，肤色的遮瑕产品可以用于粉底前，也可以用于粉底之后。

3、粉底液

对于毛孔粗大的女生来说，选择一款遮瑕力比较强的粉底是很重要的。一般来说粉底液的遮瑕力，要比气垫、BB霜的遮瑕力好很多，有很多口碑很好的粉底液遮瑕力爆棚。get一瓶遮瑕力巨好的粉底液，对于毛孔粗大的女生来说是很重要的。

粉底液可以用粉底刷涂抹，也可以用美妆蛋，海绵粉扑涂抹。涂完粉底之后，记得给全脸刷上散粉哦。散粉可以起到定妆控油的作用，散粉可以用散粉刷上妆，也可以用散粉自带的粉扑上妆。

怎样化妆隐形毛孔？

1、肌肤补水保湿

我们在化妆之前，首先需要帮助肌肤补充水分。因为经过一晚上的睡眠，肌肤流失掉了很多的水分。这个时候及时的给肌肤补充水分，能够让我们的肌肤更加的水润有弹性，同时还可以在很大程度上帮助我们缓解肌肤衰老的情况出现。对于毛孔粗大的人来说，肌肤补充水分是非常重要的一个护肤环节。

给肌肤补充水分的方法有很多，首先我们需要给肌肤涂上一层成爽肤水或者是柔肤水，接着再使用乳霜或者是面霜。这些产品都可以帮助我们有效的补充肌肤水分，让我们的肌肤保持光泽度，同时也能够让毛孔粗大的问题逐渐的得到修复。在化妆之前做好肌肤的护理工作非常重要，这能够让我们的妆容更加持久。

2、妆前乳霜

有很多女生在护完肤之后就会直接开始化妆，其实这是一种错误的化妆方法，因为这样化妆很容易导致护肤品被擦散。这个时候就比较容易导致化妆品直接接触我们的肌肤，会让毛孔形成堵塞，毛孔粗大的问题会变得越来越严重，当然也会让我们的妆容看起来十分的不精致。

所以我们在化妆之前，一定要使用妆前乳或者霜，这样的产品能够起到很好的分层效果，也就是将我们肌肤上的护肤品和化妆品分开，能够起到很好的保护肌肤的效果。妆前乳的使用也可以起到很好的隐形毛孔的作用，对于毛孔粗大的人来说，化妆的时候使用妆前乳，能够更好的遮盖住毛孔粗大的问题。

3、选择细腻的底妆产品

当然，毛孔粗大的人为了让自己的妆容看起来更加的细腻，在化妆的时候，还应该选择更加细腻的底妆产品。例如部分的女生比较喜欢粉底液，但是有部分的粉底液质感粗糙，使用在面部上会出现严重的颗粒感，这个时候就应该更换产品，选择更加有质量保证，并且更加细腻的产品。

4、吸油纸

为了让妆容看起来更加的服帖，毛孔粗大的人会出现肌肤油腻的情况，这个时候还需要使用到吸油纸。其实吸油纸能够帮助我们吸附掉肌肤分泌出来的油脂，让我们的妆容看起来更加的干爽。在使用吸油纸的时候尽可能轻轻的按压，千万不要以擦拭的方法使用，这样会让我们的妆变花。

5、散粉

控油散粉的使用比较非常的有必要。因为散粉能够让我们的妆容呈雾面，同时散粉还可以让我们的妆容不那么容易花掉。毛孔粗大的人，尽可能选择更加控油的散粉，这样才可以让我们的妆容保持细腻感。

擦完粉底毛孔里有白头如何补救？

1、彻底卸妆重新清洁再上妆

如果时间较为充足，可以考虑全部卸妆后做一下深层清洁再敷个水膜，之后按照步骤重新护肤、上妆会服帖很多。

2、更换相应的隔离妆前、粉底

如果确定是这些产品的问题，在有条件的情况下可以将这些底妆等产品都换掉，找到更适合自己肤质的化妆品。

3、小面积白头可以考虑遮瑕遮盖

如果着急出门没有多少时间重新卸妆上妆，可以考虑再叠加一层遮瑕在白头比较明显的地方，聊胜于无吧可以暂时让妆容好看一些。

4、粗暴点的可以直接镊子夹住白头拔掉

如果白头凸出皮肤很多，手边又没有可以补救的，可以洗净双手和镊子后将冒出的白头夹住拔掉，之后再稍微补补妆级就可以了，但这并不是完美的补救办法，只是临时救急使用的，对皮肤毛孔也有一定损伤，所以不是很明显的白头不建议使用。