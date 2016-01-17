中国新年红红色搭配穿得时髦惊艳

新年将至，很多人都会穿上喜庆的红色图个好彩头。其实，红色也是时尚圈钟爱的颜色。从T台到街拍，红色的热度一直是有增无减。但也就是这个红色，穿不好很容易看着俗气。想要和It Girl一样把红色穿得时髦惊艳，你需要一点技巧。

红色是中国人的“幸运色”，也是时尚圈地位稳固的流行色。每一季的时装周，红色总会是霸屏街拍的人气颜色，因为穿上的确够惊艳、够抢镜。

会穿衣服的人，一定都是懂得如何搭配颜色的人。很简单，我们第一眼对一身衣服的判断，一定是取决于配色。配色舒服时髦，整体的感觉就不会太差，而款式、细节方面的搭配都是在配色之后才会留意到的。

1.搭配黑白色

任何颜色都不会和黑色、白色合不来。红色“个性”比较强，搭配上这两个不带色彩偏向的基础色，一方面不会压抑红色在风格上的搭配潜力，另一方面也不会带来色彩过剩的窒息感。

2.搭配中性色

正如刚刚所说，红色是一个自己“戏特足”的颜色。所以，一旦遇上风格不搭or抢戏的颜色，搭配出的look必定不和谐、不畅快。

作为色板中灰度较高、亮度较低的颜色，中性色就是最适合搭配红色的“配角”。在中性色的调节下，跳脱的红色反倒少了点突兀，多了点大气，变成look中恰到好处的点睛之笔。

3.搭配同系色

任何难驾驭的颜色，都可以用这个搭配技巧穿出范儿。对，就是同色系搭配。红色再有“个性”，搭配一个色系的颜色还是看上去可以舒服流畅的。

当然，同色系搭配最大的优点就是显高显瘦，低调又很实穿呢！

4.搭配彩色

红色+蓝色

温暖的红色搭配文静的蓝色也是很活泼的一组配色，冷色和暖色相互制约，同时也碰撞出让人惊喜的少女感。

红色+浆果色

这组配色非常有气质，浆果色和红色都属于很开朗阳光的颜色，搭配在一起更是有一种热带的感觉，让人心情愉悦。

红色的“邻居”黄色

红色的“邻居”黄色也是很合拍的配色之选，色板上这两个颜色相近，所以搭配起来也会有流畅和谐的感觉。鉴于两个颜色都比较抢眼，选择大件的单品很容易穿不出质感。