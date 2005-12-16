这篇美容干货和大家聊聊护肤油这点事

每到冬天，小伙伴们都很长草护肤油，可迟迟不敢下手，总觉得用油来护肤会堵塞毛孔，搞不好还会让油皮星人出油加重。那么这篇美容干货文，就想和大家聊聊护肤油这点事。

在开说之前，想跟大家分享一下我的闺蜜朋友是怎么看待护肤油的。

闺蜜A是典型的油性皮肤，毛孔粗大，平时没有化妆的习惯，对保养品最大的诉求是保湿、控油。没想到她竟然是护肤油的拥趸者，这两年坚持每天使用，皮肤果然没有细纹和干纹，而且弹性也不错。（为啥油皮能用护肤油，后面我会深入聊一下）

闺蜜B是干性偏敏感性肌肤，多年前就安利过一款市面上非常有名的面部护理油给我，她神一般的描述让我觉得护肤油简直是“万能神药”啊，果断去专柜拔草了。可不幸的是，平时不敏感的我，用了这款后皮肤有点发痒，不放心就停用了。（正文会解释为啥有些人会觉得护肤油皮肤使用后有不适感）

闺蜜C是美容圈编辑好友，她的心得是护肤油特别适合去角质后代替精华来用，吸收好而且能快速滋润。而且护肤油里的植物成分比较多，抗氧化去除面部黄气也是她很喜欢的。因为是专业人士，会在护肤油里少量加迷迭香精油或者薰衣草的，能舒缓肌肤，收敛痘痘。

先说说护肤油是什么？

护肤油一般有两种，一种是将基础油和具有护肤功效的植物精油按照特定的比例调和而成的，另外一种是单一成分的植物油，一般会有植物天然的香味，两种类型的护肤油都具有保湿锁水力，所以在干燥的冬天会很受欢迎。而且护肤油的分子和皮脂膜结构相似，所以渗透性非常好，能将保养成分有效带入肌肤底层，甚至比面霜、精华还能更快渗透。对于改善皮肤的干燥问题效果显著，很适合S.O.S冬季皮肤脱皮、干燥和粗糙。长期使用也能强健皮脂功能，护肤油里的保养成分也能起到抗氧化及提亮肤色的作用。

再说说你为啥不敢用油？

首当其冲油皮星人，怕加重出油、害怕爆痘痘、引发粉刺神马的……还有一些是害怕敏感，敏感星人真的是有着一颗脆弱的小心脏，在选择产品的时候会非常谨慎，最好是药妆的、成分单一的。还有就是化妆族啦，怕抹了护肤油后，底妆容易搓泥或者持妆力不佳。

其实，对于油皮星人，在选择护肤油的时候可以稍微研究一下成分，有些植物成分本身就能控油，比如：莲花、迷迭香、天竺葵、鼠尾草等。现在天气干冷，如果皮肤太干反而会加重出油，用护肤油保湿后出油问题就自然减轻啦。油皮星人记得不要在角质很厚的情况下用，可以适度去除角质后再使用护肤油，免得毛孔堵塞引发痘痘。敏感肌肤呢，推荐用单一植物油成分的护肤油，毕竟这样可以降低致敏的可能性。而且护肤油用对了，是对肌肤屏障功能有愈疗功效的，说不定还能改善你的敏感。化妆一族在用护肤油的时候，首先控制用量，其次建议将护肤油滴在面霜或者粉底液里，既可以保养肌肤还能让粉底更滋润。

更有必要提醒各位的是：现在大部分护肤油都考虑到消费者的使用感受，最大化的提升了油的质感，变得比较轻盈，也加强了吸收与渗透的速度，用后不会感到满脸油腻。

护肤油和精油有啥区别？

（这个问题比较专业，特地采访了芳疗健康管理专家萱萱老师），精油也可以用来保养和护肤，但是精油是混发性的物质，具有强烈的芳香和药学属性，具有肌肤刺激性，通常不能直接接触肌肤使用。

那么问题来了，护肤油怎么用效果最好？

说了这么多，一定程度上破解了精油是“买”还是不“买”的迷思，但是怎么用效果才好呢？

1、爽肤水/柔肤水后使用。取2-3滴在手掌里温热后按压在面部和颈部，最好能顺便感受下护肤油的香味，小小放松一下。之后再用精华及面霜。

2、加量按摩护理。这个季节一周建议用护肤油按摩肌肤两次，手法由内而外、顺着肌肤的纹理向上提拉，帮助排除水肿、老废物质同时让营养成分更多被肌肤吸收。如果想媲美沙龙级护肤效果，有个秘诀是使用前用毛巾热敷一下，舒张毛孔更利于护肤油发挥功能哦。

3、面霜后使用。这个方式比较适合晚安保养，在面霜外用护肤油封层，能够包裹住面霜中的有效成分，更能锁水保湿。

4、与面霜、底妆协同作战。这个方式很多网友都在用了，在成分不那么复杂的面霜中加入3-4滴护肤油，一来可以让丰润（甚至有点厚重）的面霜质地更柔软、易于推开，二来吸收更快，勤快的妹子还能顺便给脸做个按摩，避免夜间皮肤的浮肿。第二天起床一定光彩照人。加入底妆的时候要控制用量，1-2滴就好，这个方法也是美妆老司机Pony在冬季涂粉底最爱的方式。

5、避开眼周。不是特别强调可以眼周使用的护肤品，千万不要在眼周涂抹，不然冒出脂肪粒就麻烦了。

6、问题肌肤暂时避免。文章开头部分有说到我个人用了一款护肤油后出现皮肤发痒的症状，原因是我当时刚刚经历过长达12小时的飞行，身体非常疲惫，肌肤的状态属于爆发痘痘的前期。所以护肤油可以用来急救干燥和脱皮，但是如果已经出现痘痘问题和敏感，请暂时停用。

采访结构护肤专家马修老师

Q：护肤油与精油比起来好在哪里？

A：护肤油相对而言适应性更广哦，因为精油调配需要因人而异，要有专门的时间与芳疗师沟通，同时仰仗芳疗师的经验来配制。但护肤油不止含有植物油和精油成分，同时加入了现代科技的提取方法和护肤成分，适应性更广，更好保存，使用起来也更为舒适。

Q：长期使用护肤油会造成脂肪粒吗？

A：并不会喔！反而是厚重的乳液面霜，没有被肌肤吸收更容易形成阻塞毛孔的角栓和油脂粒，其实只要在护肤时充分按摩，让保养品吸收，都不需要过分担心此类问题。