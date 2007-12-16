其实冬天会护肤比会穿衣服重要

换季的时候很多妹子换新衣服，都会穿得美美哒，但有时候整个人看起来一点都不美，因为脸上干燥起皮妆容不服帖，容易脱妆，远看美美哒，但近看就……所以冬天不仅要会穿衣服，更重要的是要懂得护肤。

适当更换或增加保养品

冬季是肌肤角质层含水量最少的时候，这个时候简单化妆水加乳液的基本护理也有可能控制不住皮肤干燥的情况。这个时候要就要懂得加入精华跟美容油，增强保湿锁水才能解决干燥问题。

适当更换或增加保养品

冬季是肌肤角质层含水量最少的时候，这个时候简单化妆水加乳液的基本护理也有可能控制不住皮肤干燥的情况。这个时候要就要懂得加入精华跟美容油，增强保湿锁水才能解决干燥问题。

美白抗皱不能停

秋冬的紫外线没有夏季来得那么猛烈，但是还是为给肌肤造成伤害，所以防晒是不可少的。另外皮肤代谢能力下降，黑色素排除变缓慢，所以美白面膜、美白精华适当的用起来，这样过完秋冬你才会是白嫩的。抗皱抗老不是皮肤松弛才开始，而且要从还没出现状况的时候，就做好准备，才能维持住肌肤的弹性，因此抗皱抗老在秋冬也不能停。

注意用量

不同护肤产品用量是不同的，像眼霜一粒米大小就够用了，而乳液状洁面产品，则需要2/3一元硬币大小。太少的话不能起到应有的功效，皮肤干燥等各种问题会找上门。但不能因为觉得不够滋润就一味增加用量，拼命加可能会给肌肤造成负担，过多的养分肌肤吸收不了，反而会堵塞毛孔造成粉刺等问题，因此秋冬季节不要因为皮肤干燥就拼命的涂护肤产品，造成营养成分过剩的情况。

分区保养

在秋冬保养得时候分区依旧要做好，才能保护好肌肤。秋冬是慵懒的季节，很多妹子都想要多睡一会，为了赶时间，分区保养就放弃了，整脸就用一样的产品涂抹一番就出门了，这可不行，像眼周皮肤是脸部肌肤最薄的，更加容易受到伤害，更容易出现皱纹，所以眼部的保养肯定不能与脸部一样，要使用专门的眼膜、眼部精华、眼霜等产品来保养，颈部最好使用专门的颈霜来保养，效果会更好。