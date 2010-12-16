48岁玉女掌门人周慧敏保持不老的心得

有玉女掌门人之称的周慧敏原来已经出道有30年，今年48岁的她风采依然，容貌就像停留在刚出道时的样子，没有受岁月洗礼，看起来完美无瑕。Vivian保持不老的心得是什么？

原来Vivian非常了解自己所需，不会时常转护肤品品牌，一用就用几年。

她认为清楚了解自己适合的护肤方法，是对抗衰老的关键。

护肤对Vivian来说十分重要，特别是脸部的护肤，绝不能偷懒。早上只要花5至10分钟进行护肤就非常足够。

护肤程序很简单，但非常最要，清洁、紧緻、滋润是Vivian护肤三个固定的步骤。

同时，每日敷Mask也是Vivian保养的一部分。妆前先敷面膜，令肌肤有足够的水分及滋润后才化妆，使妆容更贴面。

妆容方面，Vivian花最多时间在底妆的步骤，而且只用轻薄的粉底，用量不需要多，因为淡妆才没那麽容易显老。

过分浓烈的眼妆、唇妆对她来说并不是重点，这样反而会更失真！

自律的生活是保养的重要因素，Vivian坚持不烟不酒，没有进行医学美容疗程，而且定时运动，维持健康饮食。

饮食方面，Vivian每餐只吃八分饱，餸菜要少油、少糖，多吃鱼。同时亦会吃维他命丸、喝冬虫夏草汤进补。

容易手脚冰冷的Vivian每天起床后会喝一杯热水，令身体保持暖和。

除了喝热水、戒冻饮保暖外，Vivian亦会时刻带备披巾随身，为自己的颈部及耳朵保暖，以免被室内的冷气吹得感冒。

作息时间亦很重要，Vivian以前经常在凌晨3点后才入睡，对身体不好。她逐渐调整自己的作息时间，做成早睡的习惯，绝不可日夜颠倒。

最后，保持快乐的心态是保养的不二法门。Vivian认为身体和心态互相影响。假若经常处于紧张状态，会更容易生病，反而把情绪控制得好，用正面心态面对事情，身体也会变得健康。