千万别再脸上干这11件毁容护肤傻事

为了保养好自己的面子，相信妹子们每天在脸上花的时间都不少。很多人热衷面膜护肤，也有人对清洁抱有执念，但是有很多关于保养的事情，你认为是对的，其实是毁容的节奏！快来看一下一下这些会毁容的保养误区，千万别再脸上干这些事！

毁容护肤1、一周使用面膜五次以上

问题：保养过度

诊断：根据面膜的种类来看，基本上每周使用2-4次已是极限。尤其是清除毛孔污垢的面膜，在剥下的时候对角质层会有伤害，还会造成皮肤脱屑。

毁容护肤2、一天使用洗面乳洗脸三次以上

问题：清洁过度

诊断：用洗面乳洗脸，早上和晚上两次就够了。要是超过两次以上，会将必要的油脂和水分洗去，肌肤会变得干涩，另外也要注意过度按摩会给肌肤带来损伤。

毁容护肤3、每天一定使用的保养品有六种以上

问题：保养过度

诊断：卸妆乳液、洗面乳、化妆水、两种乳液、合计起来是五种，这些之外还有特殊保养品，这种做法是不正确的，只要保证基础保养就足够了。

毁容护肤4、细小部位出卖年龄

问题：保养不够仔细

诊断：从镜子中好好地看看自己，眼睛下方是不是干干的，鼻头毛孔是不是有粉刺和污垢？将双手覆盖在两颊的时候，眼睛、鼻头这些手碰不到的部位，也应该注意保养。

毁容护肤5、不做保养对肌肤比较好

问题：保养不足

诊断：污染的空气、强烈的紫外线、冷空气造成的干燥等等，我们的肌肤要对抗越来越恶劣的环境，给予水分和保护是必要的。

毁容护肤6、乳液会破坏化妆，所以在涂过化妆水之后要马上上妆

问题：使用错误

诊断：乳液可以保护肌肤隔绝干燥及紫外线，也可以使粉底与肌肤紧密结合。如果妆面反而很容易被破坏的话，就是因为乳液的使用量太多了。

毁容护肤7、在夏天以外的季节，不做防晒也没关系

问题：使用错误

诊断：紫外线是造成肌肤老化最大的原因。即使是不遭暴晒的季节，也会夺走肌肤的水分，一点一点地破坏肌肤的组织。想拥有美丽的肌肤，防晒工作不可缺。

毁容护肤8、与家人合用护肤品

问题：使用错误

诊断：家族的肤质的确会比较相似，不过年龄和生活习惯不同，肌肤的状态也会变得不同。尤其是妈妈所使用的化妆水、乳液营养性比较高，容易造成青春痘。

毁容护肤9、敏感性肌肤使用的护肤品最安全

问题：使用错误

诊断：你的肌肤真的敏感吗？的确，敏感肌肤专用的保养品对肌肤较温和，但部分污垢的洗净度不够。选择适合自己肌肤洗净度及保湿度的产品比较重要。

毁容护肤10、因为肌肤会粘粘的，所以洗脸之后只用化妆水

问题：保养不足，使用错误

诊断：肌肤的粘腻，是因为水分和皮脂的不均匀所引起的。不作用乳液，肌肤补充的水分很容易又蒸发掉了，这样皮脂不但不会减少，反而更会出油。

毁容护肤11、别人用的好用的保养品，无论如何也要试试看

问题：保养过度、使用错误

诊断：在化妆台上，没用完的保养品有多少呢？各式各样的产品都尝试，往往是问题肌肤的原因。年龄及肤质不同，适合的产品也会不同，不要太迷信。