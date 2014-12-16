五个原则让熬夜肌肤容光焕发你的脸上

虽然大家都知道早睡早起对肌肤好的道理，但对于年底过多的社交需求，就算很想早早上床休息，也会被一些派对酒局拖到很晚，饱受熬夜与宿醉双重考验的肌肤会显得更加力不从心。不想第二天醒来看到满脸菜色的自己，只要掌握以下原则就能让容光焕发回到你的脸上。

原则一：多喝水

脱水是宿醉的主要原因，酒前多喝水能阻止你的身体产生不良反应；酒后多喝水，可以加速身体的新陈代谢把多余的废物排出体外，让肌肤表层的水分膜保持润泽及弹性。

原则二：晚睡不晚洗

就算要熬夜，也尽量把清洁肌肤这项工作提前进行，别等到临睡前才去护理。提前清洁肌肤不仅可以减少肌肤负担，还能有效预防粉刺与痘痘。在产品的选择上，卸妆霜的清洁力度好且相对温和，不会像卸妆油一样令肌肤太过负担。而含有水杨酸成分的洁面品，则可以真正深入清洁毛囊，并增进角质细胞的新陈代谢，让肌肤表面的废物减少，令你远离倦容。

原则三：使用高保湿的产品

熬夜会让肌肤的锁水力变差，肌肤变干燥，所以好吸收的高保湿产品绝对是首选，或者用浸透化妆水的棉片为肌肤快速湿敷五分钟，取代需要等待15分钟的面膜，让保养更有效率。

原则四：将精油加入保养程序

在温热的水中加入几滴精油，均匀搅拌后，先用热蒸汽蒸脸，令毛孔打开，接着再将面部浸到水中30秒进行护理，这样可对熬夜造成的肌肤干燥与暗沉，有绝佳的改善效果。

原则五：按摩眼周消肿

宿醉会导致隔天的双眼浮肿，在清晨醒来后，可以先用温毛巾热敷来促进双眼血液循环，之后按照如下步骤进行按摩消肿。

Step1：用食指与中指以画圈的方式按压太阳穴位置，力道只要让部位感到有点酸痛；

Step2：用拇指轻轻按压3秒眉头凹陷处位置；

Step3：将拇指和食指放在眉毛上下，从眉头轻轻按压到眉尾重复3次，力度以不刺激眼球为刚好；

Step4：最后由眼头至眼尾方向按压眼下部分，力度要轻，避免产生皱纹。

守住上述这些原则，再也不用担心high过头的岁末毁掉一整年的容光啦。