做好安抚舒缓让肌肤更快适应季节的环境特点

空气异常干燥，室内外交替变化的温度让皮肤变得脆弱敏感，稍微照顾不周就会让各种问题频频显现。不同于夏季，肌肤在冬季面临的挑战更多，当肌肤出现情绪时，别急着用含有高浓度功效性成分的护肤品“大补”，先做好必要的安抚舒缓，让肌肤更快适应这个季节的环境特点。

补水的同时也要补油

干燥的空气和寒冷的环境会影响肌肤皮下皮脂腺的活跃程度，肌肤分泌油脂的能力也随之下降，水分流失速度加快，这也就是肌肤在冬季非常容易干燥的最主要原因。这个时候，光给肌肤补水是不够的，因为即使角质层吸收了再多的水分，如果肌肤表面的皮脂膜不完整，水分还是会很快流失。

冬季的基础保湿工作非常重要，除了要使用化妆水、保湿精华和补水面膜给角质层注入水分，还需要用一些含有油脂成分的护肤油和面霜弥补皮肤自身皮脂分泌不足的缺陷，强化皮肤的锁水机能，让肌肤更好的储存和吸收保养品中的水分和营养。

用膏状面膜代替片状面膜

肌肤干燥或是敏感时，建议用含有油分，质地醇厚的膏状水洗型面膜代替一般的片状面膜。膏状面膜的水分含量虽然没有片状面膜多，但脂质成分含量高，能补充更多有利于强韧肤质的不饱和脂肪酸和神经酰胺成分，让肌肤的保湿力和防御力都得到更好的提升。

定期去角质

不光在容易出现瑕疵出油严重问题的夏秋季节，冬季也需要定期做好角质层的清理工作。除了皮脂分泌减少，老废角质的堆积也会引起肌肤干燥以及保养品渗透效果变差的问题。冬季肌肤较为敏感并且易干燥，所以在去角质时建议用含有酸性焕肤成分的面膜或者角质调理液代替普通的磨砂膏，这样能在温和去除死皮的同时不伤害原本娇嫩的肌肤。

掌握好洗脸的时间

夜晚回到家之后，先别急着沐浴或洗脸，给肌肤一个缓冲的时间。刚从外边回到家时肌肤的温度很低，如果此时用热水清洗的话会造成皮下血管快速扩张，容易引起肌肤泛红或红血丝加重。回到家之后，至少给肌肤留出至少30分钟适应室温的时间，之后再开启正常的清洁护肤步骤，如果实在感觉肌肤脏脏的不舒服，可以先用免洗型卸妆水擦拭一下，等肌肤回温后再清洁。

坚持防晒

紫外线不仅会催熟黑色素细胞，伤害胶原蛋白，让肌肤变黑老化，也会加速角质层中的水分蒸发，令干燥加剧，影响肌肤的屏障功能，因此，即使是在冬天也依然需要坚持使用防晒霜。在挑选防晒霜时，尽可能选择那些质地滋润，同时含有抗炎症、抗氧化成分的防晒霜，这样的产品能起到更好的保湿舒缓效果。

多补充一些对肌肤有益的维生素

冬季要多补充一些对肌肤有益的维生素，不如维生素A，维生素C，B族维生素以及维生素E，这些维生素都有很好的抗氧化效果，并可以促进角质层的新陈代谢，同时提升肌肤内部循环，改善肌肤自身储存水分和脂质的能力，让肌肤变得更加强韧。