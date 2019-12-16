化妆水不只拍脸还有其他强大功能

说起化妆水，妹子们肯定觉得很熟悉，因为每天基础保养中不可缺少的就是化妆水。对于化妆水，你是不是只用来拍脸？虽然没错，但很可惜，因为化妆水还有其他强大的功能。

用化妆水做湿敷

现在正是皮肤干燥的时期，平常上妆都容易卡粉，这个时候湿敷是不错的选择。用化妆棉浸湿化妆水，在脸上湿敷5分钟左右，为肌肤紧急补水，不仅有助后续保养吸收，也能更加容易上妆。做湿敷的时候建议选用温和的化妆水，然后再根据自己需求选择化妆水，例如美白、收缩毛孔等等，但最好还是以补水为主。

用化妆水做面膜

化妆水配合压缩面膜纸就可以做成简单的面膜。敷的时间控制在都5分钟左右，因为这种建议面膜没有那么多精华，所以敷的时间不宜过长，太长的话反而会让皮肤水分蒸发。如果选用质地粘稠一些的化妆水可以适当加上1~2分钟。

保养颈部

在做基础保养得时候，可以将化妆水轻轻带到颈部，并搭配按摩，可以让颈部纹路远离你，使用抗老型化妆水，效果会更好。只是在觉得用颈霜觉得黏腻的情况下，保养颈部的好方式。

去除表面角质脏污

皮肤敏感的妹子可能不适合常常去角质，就可以使用化妆棉搭配化妆水，慢慢在脸上画圈，去除肌肤表层的角质与脏污，不仅能让肌肤变嫩，还能提升肌肤后续吸收力。