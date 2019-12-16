秋冬肌肤这场抗衰老的硬仗要怎么打？

秋冬不仅伴随着寒冷和干燥，还是皮肤最容易衰老的季节，干冷的气候让皮肤变得干燥、粗糙，原本就不够水润的肌肤会暴露出深深浅浅的干纹细纹，气温下降肌肤老化的进程也会加速，再不抗老就要变成老太婆啦！最重要的就是要知道秋冬这场抗衰老的硬仗要怎么打。

想要进行抗衰保养，第一步先把你过了夏天收起来的防晒乳拿出来！肌肤衰老的第一大元凶就是紫外线，能够直接损伤皮肤深层的弹性纤维和胶原蛋白，所以别以为到了秋冬就可以松懈了哦，干性皮肤可以选择质地滋润的防晒霜，全方位防护肌肤。

作息饮食不规律，经常熬夜加班，皮肤无法在夜间得到更好的代谢修复都会提前加速皮肤衰老，所以一定要注重睡眠，平时也要多补充富含胶原蛋白的食物，补充维生素和矿物质，也可以增强皮肤的弹性，看起来更有光泽。

秋冬换季，护肤品也要跟着换季成更加滋润型的哦，如果不及时调整护肤品结构，缺少水分油脂的保护也会让肌肤出现干纹，很多人不在意这些假性的小干纹，但如果不迅速用高保湿的产品抚平它，那么很有可能就变成永久的真性皱纹，所以一定要注重肌肤的保湿。

为了加强滋润对策，还可以先用个紧致功效的基底抗老精华为肌肤打底，再用指关节加以提拉按摩淋巴部位，刺激血液循环，不仅能更迅速抚平细小的干纹，还能排除肌肤老废角质，让后续的保养效果更好。

除了干纹细纹，肌肤衰老的特征还主要体现在弹力下降，就是我们俗称的：脸垂了：）可以使用含醇类成分的保养品，醇类是是现在已知的最广泛有效的抗老成分，不仅能促进胶原蛋白的新生，促进细胞生长，还能有效的淡化皱纹，均匀肤色。

颈纹也是非常容易暴露年龄的！皮肤失去弹性就会很容易产生细纹，而且颈部的皮肤很薄油脂分泌少，就更容易干燥缺少水分，又很容易被忽视，长时间缺少保养就会产生纹路，所以每天都不要忘记把你的面霜分一点给脖子哦！

眼部皮肤是全脸皮肤中最脆弱的地方，更加容易产生皱纹，一定要涂抹眼霜补充营养，而且不要用推开的方式涂眼霜，拉扯会产生细纹，应该以弹钢琴的方式，均匀地将眼霜拍打在眼周肌肤上，并且用力度最小的无名指，尽可能减少皮肤拉扯。

保养一定要重视细节，那些你忽视的往往更加重要哦，随着年龄增长唇部问题会愈加累积，紫外线的伤害会造成弹性缺失、黑色素增加，唇纹都要深成沟壑啦，颜色也会暗沉无光泽，唇部防晒抗老同样重要，白天使用的润唇膏一定要选带有防晒系数的，夜间再使用滋润度高的润唇膏厚敷，一定会还你一个樱桃唇！