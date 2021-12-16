几种特别适合熬夜的水果让皮肤变好

吃什么水果美容？对于爱美的女生来说总希望通过吃水果让皮肤变好，特别对于经常熬夜的美女来说，更需要拯救一下自己的疲惫肌，为你分享几种特别适合熬夜的水果，不仅美味还健康，赶快来看一下吧。

杨桃

含有对人体健康有益的多种成分，如糖分、维生素A、维生素C以及各种纤维素、酸素。杨桃中丰富的果酸能够抑制黑色素沉淀，并且有保湿的作用，对改善干性或油性皮肤组织都有显着的功效。对于熬夜的美媚来说，是有益皮肤的好水果。

柠檬

柠檬可以说是水果美白的典范，经常熬夜的人脸上容易长斑长痘痘，柠檬酸能去斑，防止色素沉着，内服外涂都很有效果。国外的美容专家都称其为美容水果，常吃柠檬可以帮助消化吸收，令皮肤光洁细腻。

橙子

橙子几乎已经成为维生素C的代名词了，维生素C可以避免皮肤受到电脑的辐射等等，抑制色素颗粒的形成，对于熬夜的美媚来说，很多由于休息不够容易便秘，而橙子中特有的纤维素和果胶物质，确保身体健康，增强免疫力。

柚子

柚子含有大量维生素A、维生素B1和维生素C，属于典型的碱性食物，可以消除对神经系统造成的危害，常吃能使人经历充沛，有醒脑促记忆的作用。

香蕉

香蕉中含有非常丰富的钾，其次就是镁的含量也很丰富，现代专家研究表明，人体内维持正常的心跳和血压的钾是主力军，钾能够有效的避免血压的上升或者肌肉出现痉挛的情况，而镁则具有消除疲劳的效果。

葡萄

葡萄被誉为世界四大水果之首，葡萄中含有丰富的葡萄糖及多种维生素，对保护肝脏效果非常明显。葡萄营养价值极高，含有丰富的抗氧化成分，能够延缓衰老，非常适合熬夜的人吃。