年末事多加班熬夜怎么才能保护好肌肤？

年末事多，加班成为常态，冒痘、脱皮、暗沉等等各种肌肤问题找上门，这个时候要怎么做才能保护好肌肤，让它不因为熬夜而憔悴。

泡澡舒缓疲惫身心

事多忙不完给大家带来压力，烦躁各种问题，而泡澡是很好的调整方式。在温水中加入美容油或者精油，不仅能消除身心疲劳，还能松弛肌肉紧张，促进深层睡眠，选择不同的产品还有不同的效果，有的还能抗干燥，对皮肤赞赞的。

清除角质，提升吸收力

睡眠不足造成角质过度堆积，让肌肤阻塞的同时也让肌肤变暗沉蜡黄，因此要适当的去除废弃角质，提升肌肤吸收力，保证后续产品吸收，保住美美哒脸。

基础护肤步骤不能少

加班熬夜到多晚，都不能洗完澡到头就睡，基础的皮肤保养还是要做的，第二天肌肤才能美美哒。另外，如果化妆，无论多晚都一定要仔细做好卸妆清洁工作，不能让彩妆残留在脸上，伤害皮肤。

擦修护晚霜，舒缓提升肌肤抗氧化力

晚上10点到凌晨2点事细胞修护的巅峰，但熬夜的妹子根本没有能10点前就寝的，这个时候要加入修护晚霜，舒缓肌肤问题，提升抗氧化力，能改善皮肤暗沉问题，提亮肤色。

早上起床用面膜醒肤

第二天早上起床之后，可以先敷上5到10分钟的面膜帮助肌肤“充电”，加快肌肤代谢，帮助肌肤恢复气色。

按摩+蒸脸促吸收改善气色

蒸脸，血液循环加快，这样能更有效的吸收养分、排除淋巴毒素。边蒸脸变按摩，还能软化角质，让皮肤变嫩。按摩不仅能促进护肤成分的吸收，还可以让整个人变精神。