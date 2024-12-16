五种祛斑食物女人一定要多吃

随着季节的变化，很多女性肌肤变得异常干燥粗糙，甚至还会长黑斑，特别影响女人的容貌和美感。那么如何去除斑点呢？美容师表示，除了靠化妆品解决斑点外，可通过饮食美容达到祛斑养颜的目的。下面这五种祛斑食物女人一定要多吃哦！

1、西红柿汁

每日喝1杯西红柿汁或经常吃西红柿，对防治雀斑有较好的作用。因为西红柿中含丰富的维生素C，被誉为“维生素C的仓库”。维生素C可抑制皮肤内酪氨酸酶的活性，有效减少黑色素的形成，从而使皮肤白嫩，黑斑消退。

2、黄瓜粥

取大米100克，鲜嫩黄瓜300克，精盐2克，生姜10克。将黄瓜洗净，去皮去心切成薄片。大米淘洗干净，生姜洗净拍碎。锅内加水约1000毫升，置火上，下大米、生姜，武火烧开后，改用文火慢慢煮至米烂时下入黄瓜片，再煮至汤稠，入精盐调味即可。一日二次温服，可以润泽皮肤、祛斑、减肥。

现代科学研究证明，黄瓜含有丰富的钾盐和一定数量的胡萝卜素、维生素C、维生素B1、维生素B2、糖类、蛋白质以及磷、铁等营养成分。经常食用黄瓜粥，能消除雀斑、增白皮肤。

3、柠檬冰糖汁

将柠檬榨汁，加冰糖适量饮用。柠檬中含有丰富的维生素C，100克柠檬汁中含维生素C可高达50毫克。此外还含有钙、磷、铁和B族维生素等。常饮柠檬汁，不仅可以白嫩皮肤，防止皮肤血管老化，消除面部色素斑，而且还具有防治动脉硬化的作用。

4、黑木耳红枣汤

取黑木耳30克，红枣20枚。将黑木耳洗净，红枣去核，加水适量，煮半个小时左右。每日早晚餐后各一次。经常服食，可以驻颜祛斑、健美丰肌，并用于治疗面部黑斑、形瘦。本食谱中的黑木耳，《本草纲目》中记载其可去面上黑斑。

黑木耳可润肤，防止皮肤老化；大枣和中益气，健脾润肤，有助黑木耳祛除黑斑。

5、胡萝卜汁

将新鲜胡萝卜研碎挤汁，取10~30毫升，每日早晚洗完脸后，以鲜汁拍脸，待干后用涂有植物油的手轻拍面部。此外，每日喝1杯胡萝卜汁也有祛斑作用。因为胡萝卜含有丰富的维生素A原。维生素A原在体内可转化为维生素A。维生素A具有滑润、强健皮肤的作用，并可防治皮肤粗糙及雀斑。

其实，祛斑没那么困难，除了上述5种食物能祛斑外，平时还可以用西红柿汁敷脸，即用西红柿打成汁后适量加点蜂蜜搅拌成糊状，均匀涂抹至脸上，静等15分钟后用清水洗去即可。长期坚持，不但祛斑还能美白哦。